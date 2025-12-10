ua en ru
Ср, 10 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Де Костюк і Ястремська відкриють новий сезон: оголошено перший турнір українок у 2026 році

Середа 10 грудня 2025 14:54
UA EN RU
Де Костюк і Ястремська відкриють новий сезон: оголошено перший турнір українок у 2026 році Фото: Даяна Ястремська (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Друга та третя ракетки України – Марта Костюк і Даяна Ястремська – одразу після Нового року візьмуть участь у турнірі в австралійському Брісбені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнzм на офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Традиційний старт

Змагання рівня WTA 500 пройде з 4 до 11 січня 2026 року. Українські спортсменки, що входять до топ-30 світового рейтингу, стартують у основній сітці турніру.

Нагадаємо, що в оновленому світовому рейтингу Костюк перебуває на 26-й позиції, а Ястремська – на 27-й.

Початок сезону в Брісбені – традиційний для обох вітчизняних спортсменок. Саме тут вони розпочинали виступи у 2024 та 2025 роках.

Минулого року обидві українки розпочали турнір з поразок у другому колі. Костюк у двох сетах поступилася китайській тенісистці Юе Юань, а Ястремська – "нейтральній" росіянці Анастасії Потаповій.

У 2024 році Костюк також зупинилася в другому колі, тоді як Ястремська вибула у першому – після того, як виграла два матчі у кваліфікації.

Підготовка до Australian Open

Турнір у Брісбені фінішує за тиждень до старту першого Грендслему сезону – відкритого чемпіонату Австралії, який пройде з 18 січня до 1 лютого.

Він стане для важливим етапом підготовки для українських тенісисток, які за рейтингом відібралися до основної сітки австралійського "мейджора".

Раніше ми повідомили, де розпочне сезон-2026 Еліна Світоліна.

Також читайте, хто зробив найгучніший ривок цього тижня серед українок в оновленому рейтингу WTA.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Марта Костюк Даяна Ястремська
Новини
НАБУ обшукало Податкову та частину її обласних управлінь: перші подробиці
НАБУ обшукало Податкову та частину її обласних управлінь: перші подробиці
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті