Костюк у фіналі Мадрида! Нервові гойдалки з екс-росіянкою завершилися 11-ю перемогою

У ніч на 1 травня за київським часом завершилося півфінальне протистояння тенісного супертурніру в Мадриді. На корті зустрілися друга ракетка України Марта Костюк (WTA 23) та представниця Австрії Анастасія Потапова (WTA 56). Поєдинок став справжньою перевіркою на міцність для обох спортсменок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу .

WTA 1000, Мадрид. Півфінал

Марта Костюк (Україна) – Анастасія Потапова (Австрія) – 6:2, 1:6, 6:1

П'ята зустріч на корті

Костюк приїхала до Мадрида на хвилі неймовірного успіху. До сьогоднішнього матчу її переможна серія на ґрунті налічувала вже десять поєдинків поспіль, включаючи здобутий раніше титул у Руані. У Мадриді українка демонструвала домінуючий теніс, не програвши на шляху до півфіналу жодного сету.

Натомість Потапова стала головною несподіванкою турніру. Попри поразку у фіналі кваліфікації від австрійки Сінії Краус, вона потрапила до основної сітки як лакілузер і створила низку сенсацій. На своєму шляху до півфіналу вона вибила таких зірок, як Єлена Остапенко, Єлена Рибакіна та екс-перша ракетка світу Кароліна Плішкова.

До цього матчу рахунок в особистих зустрічах між тенісистками був нічийним – 2:2. Єдиний поєдинок на ґрунті, який відбувся саме в Мадриді рік тому, завершився впевненою перемогою Костюк.

Розгроми в обидві сторони

Матч видався надзвичайно складним – з карколомним сюжетом. Перша партія завершилася впевненою перемогою Костюк (6:2). Але у другій – на корті вже домінувала новоспечена австрійка (6:1). Після цього глядачі очікували на безкомпромісний вирішальний сет, але й тут боротьби не вийшло. Українка повернулася у гру та не залишила суперниці жодного шансу - 6:1.

З ким буде битва за титул

Костюк продовжила свою безпрограшну серію до 11-ти перемог, оновивши персональний рекорд, та вперше зіграє у фіналі турніру WTA 1000.

Це буде шостий вирішальний матч на рівні Туру для Марти та вже третій цього року: в січні вона дісталася фіналу на турнірі WTA 500 у Брісбені, а два тижні тому перемогла на турнірі WTA 250 у Руані.

Також Костюк стала третьою українкою, яка вийшла до фіналу на турнірі WTA 1000. Раніше це вдавалося Еліні Світоліній (п'ять разів / чотири титули) та Ангеліні Калініній (Рим-2023).

За свій найбільший титул у кар'єрі українка боротиметься з восьмою ракеткою світу, "нейтральною" Міррою Андрєєвою, яку обіграла на початку сезону в 1/4 фіналу на турнірі у Брісбені.

Вирішальний матч відбудеться у суботу, 2 травня. Початок зустрічі заплановано не раніше 18:00 за Києвом.