Костюк в финале Мадрида! Нервные качели с экс-россиянкой завершились 11-й победой

00:45 01.05.2026 Пт
Марта сыграет в решающем поединке на втором турнире подряд
aimg Андрей Костенко
Марта Костюк (фото: x.com/MutuaMadridOpen)

В ночь на 1 мая по киевскому времени завершилось полуфинальное противостояние теннисного супертурнира в Мадриде. На корте встретились вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 23) и представительница Австрии Анастасия Потапова (WTA 56). Поединок стал настоящей проверкой на прочность для обеих спортсменок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Читайте также: "Меня хотят сломать": WTA терроризирует украинскую теннисистку из-за Соболенко и Путина

WTA 1000, Мадрид. Полуфинал

Марта Костюк (Украина) - Анастасия Потапова (Австрия) - 6:2, 1:6, 6:1

Пятая встреча на корте

Костюк приехала в Мадрид на волне невероятного успеха. До сегодняшнего матча её победная серия на грунте насчитывала уже десять поединков подряд, включая добытый ранее титул в Руане. В Мадриде украинка демонстрировала доминирующий теннис, не проиграв на пути к полуфиналу ни одного сета.

В то же время Потапова стала главной неожиданностью турнира. Несмотря на поражение в финале квалификации от австрийки Синии Краус, она попала в основную сетку как лакилузер и создала ряд сенсаций. На своем пути в полуфинал она выбила таких звезд, как Елена Остапенко, Елена Рыбакина и экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова.

До этого матча счет в личных встречах между теннисистками был ничейным - 2:2. Единственный поединок на грунте, который состоялся именно в Мадриде год назад, завершился уверенной победой Костюк.

Разгромы в обе стороны

Матч выдался чрезвычайно сложным - со сногсшибательным сюжетом. Первая партия завершилась уверенной победой Костюк (6:2). Но во второй - на корте уже доминировала новоиспеченная австрийка (6:1). После этого зрители ожидали бескомпромиссный решающий сет, но и здесь борьбы не получилось. Украинка вернулась в игру и не оставила сопернице ни единого шанса - 6:1.

С кем будет битва за титул

Костюк продлила свою беспроигрышную серию до 11-ти побед, обновив персональный рекорд, и впервые сыграет в финале турнира WTA 1000.

Это будет шестой решающий матч на уровне Тура для Марты и уже третий в этом году: в январе она добралась до финала на турнире WTA 500 в Брисбене, а две недели назад победила на турнире WTA 250 в Руане.

Также Костюк стала третьей украинкой, которая вышла в финал на турнире WTA 1000. Ранее это удавалось Элине Свитолиной (пять раз / четыре титула) и Ангелине Калининой (Рим-2023).

За свой самый большой титул в карьере украинка будет бороться с восьмой ракеткой мира, "нейтральной" Миррой Андреевой, которую обыграла в начале сезона в 1/4 финала на турнире в Брисбене.

Решающий матч состоится в субботу, 2 мая. Начало встречи запланировано не ранее 18:00 по Киеву.

Ранее мы рассказали, как фантастический подарок от соперницы сохранил Свитолиной место в элите.

Ротации по-новому: сколько военные теперь будут на "нуле" и хватит ли резервов
Попытки угодить Трампу ничего не дали и не дадут: интервью с немецким экспертом Нико Ланге
Попытки угодить Трампу ничего не дали и не дадут: интервью с немецким экспертом Нико Ланге