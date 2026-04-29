Десята перемога поспіль: Костюк з особистим рекордом пробилась у півфінал "тисячника" в Мадриді (відео)

Друга ракетка України та 23-тя у світовому рейтингу Марта Костюк у матчі 1/4 фіналу ґрунтового турніру категорії WTA 1000 грала проти амбітної чешки Лінди Носкової (WTA 13).

WTA 1000, Мадрид. 1/4 фіналу

Марта Костюк (Україна) – Лінда Носкова (Чехія) – 7:6, 6:0

До матчу

Костюк підійшла до протистояння на тлі чудової серії на ґрунтових кортах. Вона виграла турнір у Руані та вже дійшла до чвертьфіналу в Мадриді. Її переможна серія сягнула дев'яти матчів поспіль, а серед жертв опинилися, зокрема, п'ята ракетка світу – Джессіка Пегула (США). На іспанському "тисячнику" українка поки віддавала суперницям не більше п'яти геймів за матч.

Деталі поєдинку

З Носковою Марта перетнулася на корті вперше в кар'єрі. І цей матч очікувано став найбільш складним для неї на мадридському турнірі.

Перший сет нагадував справжні гойдалки. Чешка виграла подачу Марти та повела – 2:0. Костюк відповіла двома поспіль брейками та перехопила ініціативу – 4:2. Проте й Носкова не здавалася. Зрештою справа дійшла до тайбрейку, де українка перемогла напрочуд легко – 7:1. Отже, перша партія за Костюк – 7:6.

На другий сет Носкової вже не вистачило. Українка буквально змесла суперницо з корту, оформивши впевнену перемогу в партії із сухим рахунком. Таким чином Костюк вперше в кар'єрі пробилася в півфінал "тисячника" в Мадриді.

Що далі

Марта здобула десяту перемогу поспіль, оновивши свою рекордну серію.

Костюк проведе десятий півфінал на рівні Туру (третій цього року) та другий на турнірах WTA 1000. Вперше їй це вдалося два роки тому в Індіан-Веллсі.

Рекордна серія Марти Костюк (інфографіка: Setanta Sports Ukraine)

Наступною суперницею Марти буде лакілузерка Анастасія Потапова (WTA 56), що виступає під прапором Австрії. Тенісистки раніше зустрічалися чотири рази та здобули по дві перемоги. Торік Костюк грала проти екс-росіянки у четвертому колі в Мадриді та виграла у двох сетах.

Цей півфінальний матч відбудеться у четвер. Початок протистояння не раніше 22:30 за Києвом.