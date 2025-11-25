ua en ru
Костюк з чотирилапим "асистентом" розпочала підготовку до сезону: кумедні кадри потрапили на відео

Вівторок 25 листопада 2025 09:20
UA EN RU
Костюк з чотирилапим "асистентом" розпочала підготовку до сезону: кумедні кадри потрапили на відео Фото: Марта Костюк (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Друга ракетка України Марта Костюк розпочала підготовку до нового сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram спортсменки.

"Відчуття м'яча – 0%, азарт – 100%"

На відео Марта відпрацьовує удари. Тренування відбуваються в академії Патріка Муратоглу на Французькій Рив'єрі.

"Перші удари по м'ячу. Відчуття – 0%. Азарт – 100%. Асистент-тренер Мандер (насправді – песик тенісистки – ред.) думками ще у відпустці Ну що ж, зійде", - жартівливо підписала відео Костюк.

Де стартує Костюк

Учора стало відомо, що Марта Костюк разом з Еліною Світоліною та іншими топ-тенісистами візьме участь у виставковому турнірі World Tennis League, який проходитиме з 17 до 21 грудня в Бенгалуру (Індія).

Виснажливий 2025-й

Нагадаємо, друга ракетка України достроково завершила сезон-2025. Останнім турніром для неї став "тисячник" у китайському Ухані на початку жовтня.

За словами спортсменки, рішення було продиктоване виснажливим роком і емоційним тиском після поразок у матчах проти суперниць із топ-10 WTA.

Всього у 2025-му Костюк провела 44 поєдинки, у 25-ти з яких перемогла, а у 19-ти програла (відсоток перемог – 57%).

На турнірах Grand Slam 23-річна українка показала такі результати: 3-тє коло Australian Open та 4-те - на US Open і виліт вже після першого матчу на "Ролан Гаррос" та "Вімблдоні".

Марта не приховує, що її головна мета на наступний сезон – один із трофеїв трофей Grand Slam.

Раніше ми повідомляли про оновлені позиції українських тенісистів у світовому рейтингу.

Крім того, дивіться шалений хайлайт Костюк, який потрапив у добірку сезону від WTA та підкорив соцмережі.

