Оновлений рейтинг тенісистів: Сачко падає, Олійникова підкорює топ-100
Жіноча та чоловіча асоціації тенісистів оприлюднили свіжі рейтинги на 24 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням офіційні сайти WTA та ATP.
Жіночий теніс: стабільність і прорив Олійникової
У WTA лідирує "нейтральна" Аріна Сабалєнка. Українські тенісистки на провідних позиціях залишилися на місцях: Еліна Світоліна 14-та, Марта Костюк 26-та, Даяна Ястремська 27-ма.
Особливо відзначилася 24-річна Олександра Олійникова, яка після перемоги на турнірі WTA 125 у Чилі вперше вийшла в топ-100 і займає 95-й рядок рейтингу. На пониження пішла Юлія Стародубцева - 116 місце.
Інші українські тенісистки: Ангеліна Калініна – 154, Дар’я Снігур - 159, Анастасія Соболєва - 267, а 18-річна Вероніка Подрез дебютувала в топ-300, опинившись на 299-й позиції.
Рейтинг WTA:
- Аріна Сабалєнка (-) - 10870 очок
- Іга Швьонтек (Польща) - 8395 очок
- Коко Гофф (США) - 6763 очок
- Аманда Анісімова (США) - 6287 очок
- Єлена Рибакіна (Казахстан) - 5850 очок
- Джессіка Пегула (США) - 5583 очок
- Медісон Кіз (США) –=- 4335 очок
- Жасмін Паоліні (Італія) - 4325 очок
- Мірра Андрєєва (-) - 4319 очок
- Єкатерина Александрова (-) - 3375 очок
14. Еліна Світоліна (Україна) - 2606 очок
26. Марта Костюк (Україна) - 1659 очок
27. Даяна Ястремська (Україна) - 1604 очок
95. Олександра Олійникова (Україна) - 798 очок
116. Юлія Стародубцева (Україна) - 671 очок
154. Ангеліна Калініна (Україна) - 462 очок
159. Дар'я Снігур (Україна) - 452 очок
267. Анастасія Соболєва (Україна) - 263 очок
299. Вероніка Подрез (Україна) - 220 очок
Чоловічий теніс: лідери без змін
У ATP перше місце утримує іспанець Карлос Алькарас, на другій сходинці італієць Яннік Сіннер. Сезон завершено, тому очок за Кубок Девіса у Болоньї не нараховували.
Найвище серед українців Віталій Сачко, який опустився на дві позиції і перебуває на 168 рядку. В'ячеслав Бєлінський втратив три місця (385), Олег Приходько - 43 позиції (445). Інші наші спортсмени у п’ятій сотні рейтингу серйозних змін не зазнали.
Рейтинг ATP:
- Карлос Алькарас (Іспанія) - 12 050 очок
- Яннік Сіннер (Італія) - 11 500 очок
- Александр Звєрєв (Німеччина) - 5 160 очок
- Новак Джокович (Сербія) - 4 830 очок
- Фелікс Оже-Альяссім (Канада) - 4 245 очок
- Тейлор Фрітц (США) - 4 135 очок
- Алекс де Мінор (Австралія) - 4 135 очок
- Лоренцо Музетті (Італія) - 4 040 очок
- Бен Шелтон (США) - 3 970 очок
- Джек Дрейпер (Велика Британія) - 2 990 очок
168. Віталій Сачко (Україна) - 349 очок
385. В'ячеслав Бєлінський (Україна) - 128 очок
445. Олег Приходько (Україна) - 102 очок
446. Вадим Урсу (Україна) - 102 очок
461. Владислав Орлов (Україна) - 96 очок
466. Ерік Ваншельбойм (Україна) - 94 очок
499. Олександр Овчаренко (Україна) - 86 очок
