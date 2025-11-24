Оновлений рейтинг тенісистів: Сачко падає, Олійникова підкорює топ-100

Жіноча та чоловіча асоціації тенісистів оприлюднили свіжі рейтинги на 24 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням офіційні сайти WTA та ATP .

Жіночий теніс: стабільність і прорив Олійникової

У WTA лідирує "нейтральна" Аріна Сабалєнка. Українські тенісистки на провідних позиціях залишилися на місцях: Еліна Світоліна 14-та, Марта Костюк 26-та, Даяна Ястремська 27-ма.

Особливо відзначилася 24-річна Олександра Олійникова, яка після перемоги на турнірі WTA 125 у Чилі вперше вийшла в топ-100 і займає 95-й рядок рейтингу. На пониження пішла Юлія Стародубцева - 116 місце.

Інші українські тенісистки: Ангеліна Калініна – 154, Дар’я Снігур - 159, Анастасія Соболєва - 267, а 18-річна Вероніка Подрез дебютувала в топ-300, опинившись на 299-й позиції.

Рейтинг WTA:

Аріна Сабалєнка (-) - 10870 очок Іга Швьонтек (Польща) - 8395 очок Коко Гофф (США) - 6763 очок Аманда Анісімова (США) - 6287 очок Єлена Рибакіна (Казахстан) - 5850 очок Джессіка Пегула (США) - 5583 очок Медісон Кіз (США) –=- 4335 очок Жасмін Паоліні (Італія) - 4325 очок Мірра Андрєєва (-) - 4319 очок Єкатерина Александрова (-) - 3375 очок

14. Еліна Світоліна (Україна) - 2606 очок

26. Марта Костюк (Україна) - 1659 очок

27. Даяна Ястремська (Україна) - 1604 очок

95. Олександра Олійникова (Україна) - 798 очок

116. Юлія Стародубцева (Україна) - 671 очок

154. Ангеліна Калініна (Україна) - 462 очок

159. Дар'я Снігур (Україна) - 452 очок

267. Анастасія Соболєва (Україна) - 263 очок

299. Вероніка Подрез (Україна) - 220 очок

Чоловічий теніс: лідери без змін

У ATP перше місце утримує іспанець Карлос Алькарас, на другій сходинці італієць Яннік Сіннер. Сезон завершено, тому очок за Кубок Девіса у Болоньї не нараховували.

Найвище серед українців Віталій Сачко, який опустився на дві позиції і перебуває на 168 рядку. В'ячеслав Бєлінський втратив три місця (385), Олег Приходько - 43 позиції (445). Інші наші спортсмени у п’ятій сотні рейтингу серйозних змін не зазнали.

Рейтинг ATP:

Карлос Алькарас (Іспанія) - 12 050 очок Яннік Сіннер (Італія) - 11 500 очок Александр Звєрєв (Німеччина) - 5 160 очок Новак Джокович (Сербія) - 4 830 очок Фелікс Оже-Альяссім (Канада) - 4 245 очок Тейлор Фрітц (США) - 4 135 очок Алекс де Мінор (Австралія) - 4 135 очок Лоренцо Музетті (Італія) - 4 040 очок Бен Шелтон (США) - 3 970 очок Джек Дрейпер (Велика Британія) - 2 990 очок

168. Віталій Сачко (Україна) - 349 очок

385. В'ячеслав Бєлінський (Україна) - 128 очок

445. Олег Приходько (Україна) - 102 очок

446. Вадим Урсу (Україна) - 102 очок

461. Владислав Орлов (Україна) - 96 очок

466. Ерік Ваншельбойм (Україна) - 94 очок

499. Олександр Овчаренко (Україна) - 86 очок