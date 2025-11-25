ua en ru
Костюк с четвероногим "ассистентом" начала подготовку к сезону: забавные кадры попали на видео

Вторник 25 ноября 2025 09:20
UA EN RU
Костюк с четвероногим "ассистентом" начала подготовку к сезону: забавные кадры попали на видео Фото: Марта Костюк (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Вторая ракетка Украины Марта Костюк начала подготовку к новому сезону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram спортсменки.

"Чувство мяча - 0%, азарт - 100%"

На видео Марта отрабатывает удары. Тренировки проходят в академии Патрика Муратоглу на Французской Ривьере.

"Первые удары по мячу. Ощущения - 0%. Азарт - 100%. Ассистент-тренер Мандер (на самом деле - собачка теннисистки - ред.) мыслями еще в отпуске Ну что ж, сойдет", - шутливо подписала видео Костюк.

Где стартует Костюк

Вчера стало известно, что Марта Костюк вместе с Элиной Свитолиной и другими топ-теннисистами примет участие в выставочном турнире World Tennis League, который будет проходить с 17 по 21 декабря в Бенгалуру (Индия).

Изнурительный 2025-й

Напомним, вторая ракетка Украины досрочно завершила сезон-2025. Последним турниром для нее стал "тысячник" в китайском Ухане в начале октября.

По словам спортсменки, решение было продиктовано изнурительным годом и эмоциональным давлением после поражений в матчах против соперниц из топ-10 WTA.

Всего в 2025-м Костюк провела 44 поединка, в 25-ти из которых победила, а в 19-ти проиграла (процент побед - 57%).

На турнирах Grand Slam 23-летняя украинка показала следующие результаты: 3-й круг Australian Open и 4-й - на US Open и вылет уже после первого матча на "Ролан Гаррос" и "Уимблдоне".

Марта не скрывает, что ее главная цель на следующий сезон - один из трофеев трофей Grand Slam.

Ранее мы сообщали об обновленных позициях украинских теннисистовв мировом рейтинге.

Кроме того, смотрите хайлайт Костюк, который попал в подборку сезона от WTA и покорил соцсети.

