"Космічний результат": українка Оляновська стала світовою рекордсменкою у легкій атлетиці (відео)

Українська легкоатлетка Людмила Оляновська встановила новий світовий рекорд у приміщенні на дистанції 5000 метрів. Спортсменка продемонструвала феноменальний результат на чемпіонаті України в Києві, ставши першою жінкою в історії, яка подолала цей відрізок швидше ніж за 20 хвилин.

Мегарезультат у Києві

Оляновська встановила рекорд у стартовий день чемпіонату України, що наразі триває в столиці. Фінішний час українки склав 19:53 хвилини.

Це досягнення є знаковим для світового спорту, адже Оляновській вдалося стати першою скороходкою в історії, яка вийшла з межі 20 хвилин на цій дистанції у приміщенні. Українка перевершила попереднє світове досягнення одразу на 8 секунд. До сьогодні рекорд належав італійській атлетці Елеонорі Гіоргі та тримався понад десять років – з 2014-го.

Перші слова рекордсменки

"Це надзвичайно сильний, просто космічний результат для дівчини. Я по-справжньому осягну його масштаб лише тоді, коли захочу перевершити знову і згадаю, скільки поту та часу треба покласти для такої швидкості в манежі. А зараз – я просто дуже щаслива", - поділилася емоціями Оляновська в коментарі "Суспільному Спорт".

У компанії з Магучіх

Завдяки цьому успіху Людмила Оляновська приєдналася до елітного клубу чинних світових рекордсменок з України. Наразі наша держава має двох легкоатлеток, чиї імена вписані в історію як найкращі результати планети:

Людмила Оляновська – спортивна ходьба на 5000 м у приміщенні (19:53 хв)

– спортивна ходьба на 5000 м у приміщенні (19:53 хв) Ярослава Магучіх – стрибки у висоту (рекорд 2,10 м, встановлений у 2024 році)

Хто така Людмила Оляновська

Народилася 20 лютого 1993 року на Хмельниччині. Провідна українська легкоатлетка, що спеціалізується на спортивній ходьбі. На національному рівні виступає за Київську область.

Оляновська є однією з найтитулованіших скороходок в історії України, маючи у своєму активі нагороди найвищого міжнародного рівня на дистанції 20 км:

Чемпіонати світу: Бронзова призерка світової першості 2015 року.

Бронзова призерка світової першості 2015 року. Чемпіонати Європи: Володарка срібної (2014) та бронзової (2024) медалей.

Володарка срібної (2014) та бронзової (2024) медалей. Командні досягнення: Переможниця командного чемпіонату Європи з ходьби в особистому заліку (2025), а також багаторазова призерка цих змагань у складі збірної України.

З 30 листопада 2015 року Оляновська відбувала чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.