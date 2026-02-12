ua en ru
Чт, 12 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Перша медаль після народження дитини: Геращенко тріумфально повернулася на міжнародну арену

Четвер 12 лютого 2026 10:09
UA EN RU
Перша медаль після народження дитини: Геращенко тріумфально повернулася на міжнародну арену Ірина Геращенко (фото: Getty Imagеs)
Автор: Андрій Костенко

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2024 у стрибках у висоту Ірина Геращенко успішно повернулася на міжнародну арену після народження доньки.

Про перший міжнародний старт вітчизняної зірки легкої атлетики – розповідає РБК-Україна.

Як відбувалось повернення

30-річна українка повністю пропустила сезон-2025 – тривала пауза була пов'язана з вагітністю та материнством.

До змагань вона повернулася лише на початку 2026 року та одразу заявила про себе перемогою на командному чемпіонаті України з результатом 1,90 метра.

Наступним випробуванням став престижний міжнародний турнір – етап Золотого туру в сербському Белграді. Тут зібралися сильні суперниці – призерки чемпіонатів світу та Європи.

"Бронза" Золотого туру

Українка впевнено проходила початкові висоти й до планки 1,91 м не витратила жодної зайвої спроби. Саме цю висоту вона підкорила з другої спроби, оновивши особистий рекорд сезону та гарантувавши собі місце на подіумі.

Наступна планка — 1,94 м — цього разу не піддалася Геращенко. У підсумку вона завершила виступи з результатом 1,91 м і стала бронзовою призеркою турніру.

Перемогу на домашньому етапі здобула сербка Ангеліна Топіч, призерка чемпіонату світу-2025. Вона в останній спробі взяла висоту 1,96 м та встановила рекорд змагань.

"Срібло" виборола представниця Чорногорії, віце-чемпіонка Європи-2022 Марія Вуковіч – 1,94 м.

Результати турніру:

  1. Ангеліна Топіч (Сербія) – 1,96 м
  2. Марія Вуковіч (Чорногорія) – 1,94 м
  3. Ірина Геращенко (Україна) – 1,91 м

Що далі

Як заявила Геращенко, вона планує виступити ще на двох стартах зимового сезону – Кубку та чемпіонаті України, які відбудуться в лютому.

Головна мета стрибунки – повноцінно повернутися на міжнародну арену влітку.

Раніше ми розповіли, як Магучіх здолала Левченко в українській дуелі на Світовому турі.

Також дізнайтеся, як впав один з найстаріших рекордів у легкій атлетиці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Легка атлетика Ірина Геращенко
Новини
Без тепла у Києві вже 3700 будинків, а понад 100 тисяч родин не мають світла (список районів)
Без тепла у Києві вже 3700 будинків, а понад 100 тисяч родин не мають світла (список районів)
Аналітика
Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ