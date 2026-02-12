Перша медаль після народження дитини: Геращенко тріумфально повернулася на міжнародну арену

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2024 у стрибках у висоту Ірина Геращенко успішно повернулася на міжнародну арену після народження доньки.

Про перший міжнародний старт вітчизняної зірки легкої атлетики – розповідає РБК-Україна .

Як відбувалось повернення

30-річна українка повністю пропустила сезон-2025 – тривала пауза була пов'язана з вагітністю та материнством.

До змагань вона повернулася лише на початку 2026 року та одразу заявила про себе перемогою на командному чемпіонаті України з результатом 1,90 метра.

Наступним випробуванням став престижний міжнародний турнір – етап Золотого туру в сербському Белграді. Тут зібралися сильні суперниці – призерки чемпіонатів світу та Європи.

"Бронза" Золотого туру

Українка впевнено проходила початкові висоти й до планки 1,91 м не витратила жодної зайвої спроби. Саме цю висоту вона підкорила з другої спроби, оновивши особистий рекорд сезону та гарантувавши собі місце на подіумі.

Наступна планка — 1,94 м — цього разу не піддалася Геращенко. У підсумку вона завершила виступи з результатом 1,91 м і стала бронзовою призеркою турніру.

Перемогу на домашньому етапі здобула сербка Ангеліна Топіч, призерка чемпіонату світу-2025. Вона в останній спробі взяла висоту 1,96 м та встановила рекорд змагань.

"Срібло" виборола представниця Чорногорії, віце-чемпіонка Європи-2022 Марія Вуковіч – 1,94 м.

Результати турніру:

Ангеліна Топіч (Сербія) – 1,96 м Марія Вуковіч (Чорногорія) – 1,94 м Ірина Геращенко (Україна) – 1,91 м

Що далі

Як заявила Геращенко, вона планує виступити ще на двох стартах зимового сезону – Кубку та чемпіонаті України, які відбудуться в лютому.

Головна мета стрибунки – повноцінно повернутися на міжнародну арену влітку.