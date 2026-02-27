"Космический результат": украинка Оляновская стала мировой рекордсменкой в легкой атлетике (видео)

Украинская легкоатлетка Людмила Оляновская установила новый мировой рекорд в помещении на дистанции 5000 метров. Спортсменка продемонстрировала феноменальный результат на чемпионате Украины в Киеве, став первой женщиной в истории, которая преодолела этот отрезок быстрее чем за 20 минут.

Мегарезультат в Киеве

Оляновская установила рекорд в стартовый день чемпионата Украины, который сейчас проходит в столице. Финишное время украинки составило 19:53 минуты.

Это достижение является знаковым для мирового спорта, ведь Оляновской удалось стать первой скороходкой в истории, которая вышла за пределы 20 минут на этой дистанции в помещении. Украинка превзошла предыдущее мировое достижение сразу на 8 секунд. До сегодня рекорд принадлежал итальянской атлетке Элеоноре Гиорги и держался более десяти лет - с 2014-го.

Первые слова рекордсменки

"Это очень сильный, просто космический результат для девушки. Я по-настоящему постигну его масштаб только тогда, когда захочу превзойти снова и вспомню, сколько пота и времени надо положить для такой скорости в манеже. А сейчас - я просто очень счастлива", - поделилась эмоциями Оляновская в комментарии "Суспільному Спорт".

В компании с Магучих

Благодаря этому успеху Людмила Оляновская присоединилась к элитному клубу действующих мировых рекордсменок из Украины. Сейчас наше государство имеет двух легкоатлеток, чьи имена вписаны в историю как лучшие результаты планеты:

Людмила Оляновская - спортивная ходьба на 5000 м в помещении (19:53 мин)

- спортивная ходьба на 5000 м в помещении (19:53 мин) Ярослава Магучих - прыжки в высоту (рекорд 2,10 м, установленный в 2024 году)

Кто такая Людмила Оляновская

Родилась 20 февраля 1993 года в Хмельницкой области. Ведущая украинская легкоатлетка, специализирующаяся на спортивной ходьбе. На национальном уровне выступает за Киевскую область.

Оляновская является одной из самых титулованных скороходок в истории Украины, имея в своем активе награды высшего международного уровня на дистанции 20 км:

Чемпионаты мира: Бронзовый призер мирового первенства 2015 года.

Бронзовый призер мирового первенства 2015 года. Чемпионаты Европы: Обладательница серебряной (2014) и бронзовой (2024) медалей.

Обладательница серебряной (2014) и бронзовой (2024) медалей. Командные достижения: Победительница командного чемпионата Европы по ходьбе в личном зачете (2025), а также многократный призер этих соревнований в составе сборной Украины.

С 30 ноября 2015 года Оляновская отбывала четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.