ua en ru
Пт, 27 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

"Космический результат": украинка Оляновская стала мировой рекордсменкой в легкой атлетике (видео)

Пятница 27 февраля 2026 14:42
UA EN RU
"Космический результат": украинка Оляновская стала мировой рекордсменкой в легкой атлетике (видео) Людмила Оляновская (фото: ФЛАУ)
Автор: Андрей Костенко

Украинская легкоатлетка Людмила Оляновская установила новый мировой рекорд в помещении на дистанции 5000 метров. Спортсменка продемонстрировала феноменальный результат на чемпионате Украины в Киеве, став первой женщиной в истории, которая преодолела этот отрезок быстрее чем за 20 минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Украины (ФЛАУ).

Читайте также: Первая медаль после рождения ребенка: Геращенко триумфально вернулась на международную арену

Мегарезультат в Киеве

Оляновская установила рекорд в стартовый день чемпионата Украины, который сейчас проходит в столице. Финишное время украинки составило 19:53 минуты.

Это достижение является знаковым для мирового спорта, ведь Оляновской удалось стать первой скороходкой в истории, которая вышла за пределы 20 минут на этой дистанции в помещении. Украинка превзошла предыдущее мировое достижение сразу на 8 секунд. До сегодня рекорд принадлежал итальянской атлетке Элеоноре Гиорги и держался более десяти лет - с 2014-го.

Первые слова рекордсменки

"Это очень сильный, просто космический результат для девушки. Я по-настоящему постигну его масштаб только тогда, когда захочу превзойти снова и вспомню, сколько пота и времени надо положить для такой скорости в манеже. А сейчас - я просто очень счастлива", - поделилась эмоциями Оляновская в комментарии "Суспільному Спорт".

В компании с Магучих

Благодаря этому успеху Людмила Оляновская присоединилась к элитному клубу действующих мировых рекордсменок из Украины. Сейчас наше государство имеет двух легкоатлеток, чьи имена вписаны в историю как лучшие результаты планеты:

  • Людмила Оляновская - спортивная ходьба на 5000 м в помещении (19:53 мин)
  • Ярослава Магучих - прыжки в высоту (рекорд 2,10 м, установленный в 2024 году)

Кто такая Людмила Оляновская

Родилась 20 февраля 1993 года в Хмельницкой области. Ведущая украинская легкоатлетка, специализирующаяся на спортивной ходьбе. На национальном уровне выступает за Киевскую область.

Оляновская является одной из самых титулованных скороходок в истории Украины, имея в своем активе награды высшего международного уровня на дистанции 20 км:

  • Чемпионаты мира: Бронзовый призер мирового первенства 2015 года.
  • Чемпионаты Европы: Обладательница серебряной (2014) и бронзовой (2024) медалей.
  • Командные достижения: Победительница командного чемпионата Европы по ходьбе в личном зачете (2025), а также многократный призер этих соревнований в составе сборной Украины.

С 30 ноября 2015 года Оляновская отбывала четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Ранее мы рассказали, как Магучих одолела Левченко в украинской дуэли на Мировом туре.

Читайте РБК-Украина в Google News
Легкая атлетика Рекорды
Новости
Украина не может отбить, Россия захватить: Зеленский о том, почему не отдаст Донбасс
Украина не может отбить, Россия захватить: Зеленский о том, почему не отдаст Донбасс
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше