Кошовий розповів, чому Зеленський "послав" Маслякова: "Таксі до Москви було скасовано"
Актор та художній керівник "Кварталу 95" Євген Кошовий пригадав, чому між Зеленським та ведучим російського КВК Олександром Масляковим не склалися стосунки. Росіянин висунув неприйнятну умову.
Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Кошового Сергію Іванову.
Що сказав Кошовий про конфлікт Зеленського та Маслякова
Гуморист не зміг підтвердити, чи лунали образи з боку російського ведучого на адресу його друга. Проте він зазначив, що непорозуміння дійсно було, зокрема через погляди щодо подальшої долі команди "Квартал 95".
"Я знаю про те, що тоді сказали: "Ти давай залишайся, а вони нехай їдуть додому". І тоді Вова сказав: "Ні, ми ж команда", - розповів він.
Євген Кошовий (кадр з відео)
Співрозмовники жартома пригадали, як Зеленський відмовився покидати Україну на початку повномасштабки зі словами "Мені потрібна зброя, а не таксі". Кошовий підтвердив, що така принциповість була притаманна йому ще в молоді роки.
"Таксі до Москви було скасовано і була зброя, яка називається зараз студія "Квартал 95", - зазначив Євген.
Водночас він поділився, що не був здивований рішучості президента на тлі російської навали.
"Завжди людина була відкрита і завжди була за правду. Він ніколи не пробачав зради, приниження, свавілля. І коли почалося повномасштабне вторгнення, для мене це не стало відкриттям. Я просто пам'ятаю, що зателефонував йому і кажу: "Почалося". Він каже: "Так". Ну, і все”, - поділився він.
Що відомо про стосунки Зеленського та Маслякова
Ще до президентства він розповідав про непорозуміння з засновником та ведучим російського КВК. Хоча участь у проєкті стала важливим кроком для команди з Кривого Рогу, танцювати під чужу дудку молодий гуморист не збирався.
Йому запропонували залишитися в Москві та працювати редактором телепрограми, але при цьому розпустити команду. Зеленський відмовився і повернувся додому разом із друзями, згодом заснувавши шоу "Вечірній Квартал", хоча без палиць в колеса не обійшлося.
"Ну, для мене це взагалі болюче питання: що таке розпустити друзів? Це що, раби? Після цього я був відданий "анафемі", - сказав він у 2019 році в інтерв'ю Гордону.
Володимир Зеленський (фото: facebook.comzelenskyy.official)
Нагадаємо, Масляков помер 8 вересня 2024 року у 82 роки від раку легень. Він не приховував симпатії до диктатора Путіна, зокрема підтримував на виборах.
Крім того, незаконно відвідував тимчасово окупований Росією український Крим. У 2021-му визнав лігу КВК, створену в так званій "ДНР". Також був внесений до бази центру "Миротворець".
Олександр Масляков (фото: wikipedia.org)
Вас також може зацікавити:
- Чому "Квартал 95" створив нову компанію
- Що Кошовий розповів про життя мами Зеленського
- Що в "Кварталі" сказали про скандал з Міндічем.