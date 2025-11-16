"Не боїмося". У "Кварталі" зробили нову заяву на тлі скандалу з Міндічем

На тлі корупційного скандалу навколо бізнесмена та співвласника "Кварталу 95" Тимура Міндіча на адресу студії та артистів, які мали брати участь у зимових концертах проєкту, почало прилітати чимало критики. Після цього гумористи вийшли з новою заявою.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на допис "Кварталу" у Facebook .

Що заявили у "Кварталі 95"

У студії наголосили, що не дозволять втягувати себе у політичні маніпуляції та підкреслили, що команда існує понад 20 років і не має стосунку до бізнесів акціонерів.

"Це команда, яка понад 20 років створює гумор, підтримує моральний дух країни, працює в найскладніші часи й залишається поруч із глядачем, коли це важливо найбільше. Ми - сотні людей, не одна особа і не один інформаційний привід", - йдеться у повідомленні.

Вони також підкреслили, що Міндіч не має прямого стосунку до творчості студії.

"Ми не маємо дотичності до жодних бізнесів наших акціонерів чи політичних процесів. Те, що відбувається зараз, - це не має прямого стосунку ні до нашої роботи, ні до нашої творчості", - зазначили у "Кварталі".

Вони також підтвердили проведення зимових концертів 6-7 грудня та заявили, що саме там представлять свою позицію щодо скандалу.

"Квартал 95" був, є і буде. Ми себе захищатимемо. Ми не боїмося. Продовжуємо працювати для вас і з вами. На наших концертах ви зможете побачити наше ставлення до того, що відбувається і почути нашу позицію. Ми говоримо мовою творчості та чесного гумору - це наша сила", - заявили вони.

Наостанок вони опублікували афішу до зимових концертів, на якій представлені лише актори студії без згадок про артистів.

"Не хочемо наражати запрошених артистів на зайвий інформаційний тиск. Саме тому афіша виглядає так, як виглядає. Дякуємо всім, хто з нами", - підкреслили у дописі.

Афіша "Кварталу" (фото: facebook.com/kvartal95)

Що передувало заяві

Незадовго до цього допису в мережі почали обговорювати афішу майбутніх концертів "Єдиного Кварталу", у якій були анонсовані виступи Дорофєєвої, Монатіка, Drevo, Позитива, Ірини Білик, KOLA, Анни Буткевич, гуртів KAZKA, "Антитіла" та хору "Гомін".

На "Квартал" та артистів наїхали через скандал з Міндічем (скриншот)

Користувачі виказали обурення через участь зірок на сцені студії, якою частково володіє один з підозрюваних у корупції у сфері енергетики. Згодом хор "Гомін" заявив, що інформація не відповідає дійсності й вони не беруть участі у концерті.

Що сказав хор "Гомін" (скриншот)

Раніше у "Кварталі" вже відреагували на скандал з Міндічем. Тоді наголосили, що фігурант справи НАБУ має лише юридичний зв’язок зі студією, але не бере участі в її діяльності та не впливає на контент чи рішення команди.

Що відомо про скандал з Міндічем

Тимура Міндіча, якому юридично належать 50% студії "Квартал 95", звинувачують в організації корупційної схеми в "Енергоатомі". За даними слідства, підрядники мали сплачувати "відкати" за можливість працювати з держпідприємством.

Уранці 10 листопада 2025 року правоохоронці провели обшуки у Міндіча, однак незадовго до цього він залишив Україну.

В межах операції "Мідас" також були оприлюднені аудіозаписи, на яких підозрювані під псевдонімами обговорюють схеми відмивання коштів.

Так, кодове ім'я Карлсон приписують Міндічу, Шугармен - Олександру Цукерману, Рокет - Ігорю Миронюку, Тенор - Дмитру Басову, Професор - Герману Галущенку, Рьошик - Ігорю Фурсенко.

13 листопада президент Зеленський за рішенням РНБО ввів санкції проти Міндіча та Цукермана.