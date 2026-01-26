Контракт – не гарантія: чи залишиться Шапаренко в "Динамо" до 2030 року

Куди сватали Шапаренка

Дія попередньої угода футболіста завершувалася 30 вересня поточного року. На цьому фоні виникало багато чуток, про те, що півзахисник незабаром залишить столичний клуб.

Повідомлялося, що Шапаренком цікавляться турецькі гранди – зокрема "Бешикташ" та "Трабзонспор". За даними турецьких ЗМІ, стамбульський клуб пропонував за українця 12 млн євро. Сам гравець нібито спочатку був категорично проти переїзду до Туреччини, але згодом пом'якшив позицію.

Крім того, у 2024-му, під час чемпіонату Європи, говорилося про інтерес до гравця з боку італійського "Лаціо", а минулого літа – німецького "Штутгарта". В обох випадках йшлося про суму в 10 млн євро.

Остання хвиля чуток активно "продавала" Шапаренкка до іспанської "Жирони", де українці традиційно почувають себе комфортно та дають результат.

Микола Шапаренко продовжив контракт із "Динамо" (фото: ФК "Динамо")

Що відомо про новий контракт з "Динамо"

На цьому фоні певною несподіванкою стала новина про рішення Шапаренка пов'язати себе з "Динамо" новою угодою – до 31 грудня 2030 року.

"Я залишаюся вдома, у своєму рідному клубі, "Динамо". Це для мене свято, і хочеться подякувати всім уболівальникам, президенту клубу за довіру та підтримку", - прокоментував подію футболіст.

А президент киян Ігор Суркіс так висловився щодо продовження співпраці.

"Були різні чутки, що Шапаренко не хоче підписувати контракт, що він хоче піти вільним агентом. Але це не про нього. Микола – порядна людина. Потрібно мати сміливість у такий непростий час продовжити контракт із "Динамо" на п'ять років. Ми всі розуміємо, що він міг обрати інший шлях, але "Динамо" для нього не порожній звук. Якщо з'явиться вигідна пропозиція для Шапаренка та клубу, ми нікого не триматимемо. Приклади – Забарний, Миколенко, Ванат", - зазначив Суркіс.

Микола Шапаренко та Ігор Суркіс (фото: ФК "Динамо")

Чи є перспективи в Європі

Шапаренку зараз 27 років, а це той вік, коли у футболіста залишається шанс лише на один великий контракт. Тож, якщо така можливість з'явиться, Шапаренко може перебратися до Європи, не чекаючи завершення чинної угоди з киянами. Але – не безкоштовно, що є проявом поваги футболіста до клубу.

Для прикладу варто згадати недавню ситуацію з Артемом Довбиком.

Ставши найкращим бомбардиром УПЛ-2022/23, він у червні 2023 року підписав новий контракт із "Дніпром-1" терміном на два роки. Проте це не завадило нападнику вже в серпні перейшов до іспанської "Жирони".

Хто такий Микола Шапаренко

27-річний уродженець села Роздольне Донецької області. Футбольну підготовку розпочав у Маріуполі, де займався в ДЮСШ, після чого потрапив до академії місцевого "Іллічівця". Уже у 16 років дебютував у Прем'єр-лізі України, ставши одним із наймолодших гравців та авторів голів в історії чемпіонату.

Влітку 2015 року перейшов до "Динамо", однак закріпився в першій команді дещо пізніше. Дебютував за киян у 2017 році, а згодом став одним із ключових півзахисників клубу. У 2018 році увійшов до топ-50 найперспективніших молодих футболістів Європи за версією УЄФА.

У складі "Динамо" Шапаренко двічі ставав чемпіоном України (2021 та 2025 роки) та стільки ж вигравав національний Кубок (2020, 2021).

В збірній України дебютував у 2018 році. Провів за неї 48 матчів, забивши 2 голи. Учасник чемпіонатів Європи 2020 та 2024 років.