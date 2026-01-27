ua en ru
Вт, 27 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Бывший Оксаны Билозир впервые озвучил причину развода: "Резко поменялась"

Вторник 27 января 2026 16:58
UA EN RU
Бывший Оксаны Билозир впервые озвучил причину развода: "Резко поменялась" Оксана Билозир и Роман Недзельский были вместе 33 года (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Военный, продюсер и музыкант Роман Недзельский впервые прокомментировал причины развода с народной артисткой Оксаной Билозир. Пара прожила в браке 33 года, но в конце 2022 года распалась.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью Наталье Влащенко.

Что сказал Недзельский о разводе с Билозир

По его словам, инициатором разрыва стала именно певица, а он стремился сохранить семью.

Переломным моментом стали зарубежные туры по Америке, Канаде, которые длились 2-4 месяца. После них Роман заметил перемены в жене.

"Это было во время полномасштабки, я уже тогда был военным. А она перед тем только приехала, буквально неделю или две. Вот это, возможно, потому что она приехала, резко поменялась", - поделился он.

Он также опроверг заявления Билозир о том, что с его стороны не было достаточно поддержки. Военный заверил, что до последнего пытался спасти брак.

"Не знаю, что я там не помог. Все, что делал, - для того, чтобы сохранить семью. И когда получил повестку в суд, сказал: "Не делай этого, давай закончится война. Все равно меня нет. Неизвестно - может, будешь вдовой, всякое может быть", - рассказал Роман.

Бывший Оксаны Билозир впервые озвучил причину развода: &quot;Резко поменялась&quot;Роман Недзельский о разрыве с Билозир (скриншот)

Что говорила Билозир о разводе с мужем

Артистка не скрывала, что бывший был против разрыва. Она выразила благодарность за прожитые годы, однако не видела общего будущего.

По словам Оксаны, они с Романом уже длительное время жили отдельно. Пока она "работала на семью", он "отдалялся".

"У него были возможности иначе смотреть на жизнь. Я защищала тыл, вся семья была со мной - его мама и наш общий сын. Он жил отдельно и отдалялся", - заявила она в интервью Гордону.

Также артистка рассказала о моменте, который поставил точку в отношениях. Тогда Билозир обратилась к мужу за помощью, но он не смог откликнуться.

В итоге она поняла, что не может рассчитывать на него и приняла решение двигаться дальше самостоятельно, заботясь об общем сыне.

Бывший Оксаны Билозир впервые озвучил причину развода: &quot;Резко поменялась&quot;Оксана Билозир о разводе (фото: facebook.com/oksana.bilozir)

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Новости
Газа будет больше: Украина наращивает импорт из Польши
Газа будет больше: Украина наращивает импорт из Польши
Аналитика
Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин