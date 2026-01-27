Бывший Оксаны Билозир впервые озвучил причину развода: "Резко поменялась"
Военный, продюсер и музыкант Роман Недзельский впервые прокомментировал причины развода с народной артисткой Оксаной Билозир. Пара прожила в браке 33 года, но в конце 2022 года распалась.
Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью Наталье Влащенко.
Что сказал Недзельский о разводе с Билозир
По его словам, инициатором разрыва стала именно певица, а он стремился сохранить семью.
Переломным моментом стали зарубежные туры по Америке, Канаде, которые длились 2-4 месяца. После них Роман заметил перемены в жене.
"Это было во время полномасштабки, я уже тогда был военным. А она перед тем только приехала, буквально неделю или две. Вот это, возможно, потому что она приехала, резко поменялась", - поделился он.
Он также опроверг заявления Билозир о том, что с его стороны не было достаточно поддержки. Военный заверил, что до последнего пытался спасти брак.
"Не знаю, что я там не помог. Все, что делал, - для того, чтобы сохранить семью. И когда получил повестку в суд, сказал: "Не делай этого, давай закончится война. Все равно меня нет. Неизвестно - может, будешь вдовой, всякое может быть", - рассказал Роман.
Роман Недзельский о разрыве с Билозир (скриншот)
Что говорила Билозир о разводе с мужем
Артистка не скрывала, что бывший был против разрыва. Она выразила благодарность за прожитые годы, однако не видела общего будущего.
По словам Оксаны, они с Романом уже длительное время жили отдельно. Пока она "работала на семью", он "отдалялся".
"У него были возможности иначе смотреть на жизнь. Я защищала тыл, вся семья была со мной - его мама и наш общий сын. Он жил отдельно и отдалялся", - заявила она в интервью Гордону.
Также артистка рассказала о моменте, который поставил точку в отношениях. Тогда Билозир обратилась к мужу за помощью, но он не смог откликнуться.
В итоге она поняла, что не может рассчитывать на него и приняла решение двигаться дальше самостоятельно, заботясь об общем сыне.
Оксана Билозир о разводе (фото: facebook.com/oksana.bilozir)
