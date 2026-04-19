Колишній Дженніфер Еністон вперше став батьком: ніжне фото

01:08 19.04.2026 Нд
2 хв
Актор і його дружина привітали первістка та розкрили його стать
aimg Сюзанна Аль Маріді
Джастін Теру (фото: instagram.com/justintheroux)

Актор Джастін Теру та його дружина-акторка Ніколь Брайдон Блум поділилися першими подробицями поповнення в родині. Вони оголосили стать дитини та показали зворушливе фото.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на спільний допис пари в Instagram.

Джастін Теру вперше став батьком: що відомо

Подружжя потішило приємною звісткою у суботу, 18 квітня, за американським часом. Вони опублікували чорно-біле фото з немовлям та розкрили стать дитини.

У пари народився хлопчик, ім'я якого вони поки не розкривають. На знімку можна побачити, як 54-річний Теру ніжно притискає сина до грудей, а той спить, загорнутий у ковдру.

"Він тут. Ми безмежно його любимо", - написали батьки.

Джастін Теру став батьком (фото: instagram.com/n.brydonbloom)

Що відомо про шлюб Джастіна Теру

Актор, який з'явиться у фільмі "Диявол носить Прада-2", та його кохана одружилися у березні 2025 року. Стосунки почали розвиватися за два роки до цього, коли їх вперше помітили разом на світському заході.

Потім вони неодноразово з'являлися на публіці як пара. У серпні 2024 року стало відомо про заручини, а вже на початку грудня 2025-го - про вагітність.


Теру раніше був у шлюбі з акторкою Дженніфер Еністон. Вони познайомилися на знімальному майданчику у 2011 році, а за чотири роки уклали шлюб. Втім, у 2018-му оголосили про розлучення. Водночас зберегли дружні стосунки.

