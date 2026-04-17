Наталі Портман вагітна втретє: "Це справжнє диво"

21:29 17.04.2026 Пт
44-річна акторка зізналася, як проживає новий досвід та на які продукти її тягне найбільше
aimg Сюзанна Аль Маріді
Наталі Портман вагітна втретє: "Це справжнє диво" Наталі Портман (фото: Getty Imeges)

Американська акторка Наталі Портман чекає на третю дитину від свого партнера, французького музиканта та продюсера Тангі Дестабля. Зірка поділилася, як переживає новий досвід.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю акторки Harper's Bazaar.

Більше цікавого: Аліна Гросу вперше стала мамою і показала фото з малюком

Наталі Портман вагітна втретє: що відомо

Акторка зізналася, що вони з коханим дуже щасливі та схвильовані. Це їхня перша спільна дитина.

"Я просто дуже вдячна. Я розумію, що це велика честь і справжнє диво", - сказала вона.

Портман не просто так ставиться до вагітності з особливою повагою. Вона зростала в родині репродуктолога і знає історії близьких про труднощі із заплідненням.

"Це така прекрасна, радісна подія, але водночас і нелегка. Розумію, яке це щастя. Я це добре усвідомлюю і дуже вдячна", - зазначила вона.

Наталі Портман вагітна втретє: &quot;Це справжнє диво&quot;Наталі Портман знову стане мамою (фото: Getty Imeges)

Акторка добре переносить третю вагітність. Вона намагається зберігати активність, зокрема займається плаванням і гіротонікою, а також проводить багато часу зі своїми дітьми.

Майбутнє материнство не викликає в неї тривогу. Вона має досвід і розуміє: як не старайся, а помилок не уникнути.

"Мені здається, що якщо ти просто поруч і любиш, це найкраще, що може бути", - підсумувала вона.

Нині вона знаходиться в Парижі, де насолоджується прогулянками в парку та відвідує виставки.

Дивних пристрастей під час вагітності у Наталі немає. Лише любов до фруктів, зокрема дині та ананаса.

Що відомо про особисте життя Наталі Портман

У лютому 2024 року акторка розлучилася з французьким хореографом Бенжаменом Мільп'є через його зраду. У них двоє дітей - син Алеф та донька Амалія.

Вже за рік Портман почала нові стосунки. Тоді пару спіймали за поцілунками та обіймами на прогулянці в Парижі.

Чи обваляться ціни на АЗС в Україні після заяви Ірану: прогноз експерта
