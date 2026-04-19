Бывший Дженнифер Энистон впервые стал отцом: нежное фото

01:08 19.04.2026 Вс
2 мин
Актер и его жена поприветствовали первенца и раскрыли его пол
aimg Сюзанна Аль Мариди
Джастин Теру (фото: instagram.com/justintheroux)

Актёр Джастин Теру и его жена, актриса Николь Брайдон Блум, поделились первыми подробностями о пополнении в семье. Они объявили пол ребенка и показали трогательное фото.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на совместное пост пары в Instagram.

Джастин Теру впервые стал отцом: что известно

Супруги порадовали приятным известием в субботу, 18 апреля, по американскому времени. Они опубликовали черно-белое фото с младенцем и раскрыли пол ребенка.

У пары родился мальчик, имя которого они пока не раскрывают. На снимке можно увидеть, как 54-летний Теру нежно прижимает сына к груди, а тот спит, завернутый в одеяло.

"Он здесь. Мы безгранично его любим", - написали родители.

Джастин Теру стал отцом (фото: instagram.com/n.brydonbloom)

Что известно о браке Джастина Теру

Актер, который появится в фильме "Дьявол носит Прада-2", и его возлюбленная поженились в марте 2025 года. Отношения начали развиваться за два года до этого, когда их впервые заметили вместе на светском мероприятии.

Затем они неоднократно появлялись на публике как пара. В августе 2024 года стало известно о помолвке, а уже в начале декабря 2025-го - о беременности.


Теру ранее был в браке с актрисой Дженнифер Энистон. Они познакомились на съемочной площадке в 2011 году, а через четыре года заключили брак. Впрочем, в 2018-м объявили о разводе. В то же время сохранили дружеские отношения.

