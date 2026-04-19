ua en ru
Нд, 19 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Колишній Дженніфер Еністон вперше став батьком: ніжне фото

01:08 19.04.2026 Нд
2 хв
Актор і його дружина привітали первістка та розкрили його стать
aimg Сюзанна Аль Маріді
Колишній Дженніфер Еністон вперше став батьком: ніжне фото Джастін Теру (фото: instagram.com/justintheroux)

Актор Джастін Теру та його дружина-акторка Ніколь Брайдон Блум поділилися першими подробицями поповнення в родині. Вони оголосили стать дитини та показали зворушливе фото.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на спільний допис пари в Instagram.

Джастін Теру вперше став батьком: що відомо

Подружжя потішило приємною звісткою у суботу, 18 квітня, за американським часом. Вони опублікували чорно-біле фото з немовлям та розкрили стать дитини.

У пари народився хлопчик, ім'я якого вони поки не розкривають. На знімку можна побачити, як 54-річний Теру ніжно притискає сина до грудей, а той спить, загорнутий у ковдру.

"Він тут. Ми безмежно його любимо", - написали батьки.

Колишній Дженніфер Еністон вперше став батьком: ніжне фотоДжастін Теру став батьком (фото: instagram.com/n.brydonbloom)

Що відомо про шлюб Джастіна Теру

Актор, який з'явиться у фільмі "Диявол носить Прада-2", та його кохана одружилися у березні 2025 року. Стосунки почали розвиватися за два роки до цього, коли їх вперше помітили разом на світському заході.

Потім вони неодноразово з'являлися на публіці як пара. У серпні 2024 року стало відомо про заручини, а вже на початку грудня 2025-го - про вагітність.


Теру раніше був у шлюбі з акторкою Дженніфер Еністон. Вони познайомилися на знімальному майданчику у 2011 році, а за чотири роки уклали шлюб. Втім, у 2018-му оголосили про розлучення. Водночас зберегли дружні стосунки.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Актори
Новини
Підпалив квартиру та пішов зі зброєю в супермаркет: всі подробиці стрілянини в Києві
Аналітика
