Бывший Дженнифер Энистон впервые стал отцом: нежное фото

Актёр Джастин Теру и его жена, актриса Николь Брайдон Блум, поделились первыми подробностями о пополнении в семье. Они объявили пол ребенка и показали трогательное фото.

Джастин Теру впервые стал отцом: что известно

Супруги порадовали приятным известием в субботу, 18 апреля, по американскому времени. Они опубликовали черно-белое фото с младенцем и раскрыли пол ребенка.

У пары родился мальчик, имя которого они пока не раскрывают. На снимке можно увидеть, как 54-летний Теру нежно прижимает сына к груди, а тот спит, завернутый в одеяло.

"Он здесь. Мы безгранично его любим", - написали родители.

Что известно о браке Джастина Теру

Актер, который появится в фильме "Дьявол носит Прада-2", и его возлюбленная поженились в марте 2025 года. Отношения начали развиваться за два года до этого, когда их впервые заметили вместе на светском мероприятии.

Затем они неоднократно появлялись на публике как пара. В августе 2024 года стало известно о помолвке, а уже в начале декабря 2025-го - о беременности.



Теру ранее был в браке с актрисой Дженнифер Энистон. Они познакомились на съемочной площадке в 2011 году, а через четыре года заключили брак. Впрочем, в 2018-м объявили о разводе. В то же время сохранили дружеские отношения.