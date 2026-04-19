ua en ru
Вс, 19 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Бывший Дженнифер Энистон впервые стал отцом: нежное фото

01:08 19.04.2026 Вс
2 мин
Актер и его жена поприветствовали первенца и раскрыли его пол
aimg Сюзанна Аль Мариди
Бывший Дженнифер Энистон впервые стал отцом: нежное фото Джастин Теру (фото: instagram.com/justintheroux)

Актёр Джастин Теру и его жена, актриса Николь Брайдон Блум, поделились первыми подробностями о пополнении в семье. Они объявили пол ребенка и показали трогательное фото.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на совместное пост пары в Instagram.

Джастин Теру впервые стал отцом: что известно

Супруги порадовали приятным известием в субботу, 18 апреля, по американскому времени. Они опубликовали черно-белое фото с младенцем и раскрыли пол ребенка.

У пары родился мальчик, имя которого они пока не раскрывают. На снимке можно увидеть, как 54-летний Теру нежно прижимает сына к груди, а тот спит, завернутый в одеяло.

"Он здесь. Мы безгранично его любим", - написали родители.

Бывший Дженнифер Энистон впервые стал отцом: нежное фотоДжастин Теру стал отцом (фото: instagram.com/n.brydonbloom)

Что известно о браке Джастина Теру

Актер, который появится в фильме "Дьявол носит Прада-2", и его возлюбленная поженились в марте 2025 года. Отношения начали развиваться за два года до этого, когда их впервые заметили вместе на светском мероприятии.

Затем они неоднократно появлялись на публике как пара. В августе 2024 года стало известно о помолвке, а уже в начале декабря 2025-го - о беременности.


Теру ранее был в браке с актрисой Дженнифер Энистон. Они познакомились на съемочной площадке в 2011 году, а через четыре года заключили брак. Впрочем, в 2018-м объявили о разводе. В то же время сохранили дружеские отношения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Актеры
