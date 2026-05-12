Коли почнеться "Євробачення-2026" і де його дивитися: точний час

12 травня стартує перший півфінал 70-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення", який проходить у Відні. Сьогодні за вихід до гранд-фіналу боротимуться представники 15 країн-учасниць.
РБК-Україна детальніше розповідає, де та коли дивитися перший півфінал.
Пряма трансляція першого півфіналу "Євробачення-2026" розпочнеться 12 травня о 22:00.
Перед початком конкурсу глядачам традиційно покажуть Передшоу - воно стартуватиме о 21:30.
На YouTube-каналі "Євробачення Україна" також можна поспостерігати за роботою коментаторів - Тімура Мірошниченка та Василя Байдака.
Загалом в конкурсі беруть участь 35 країн. Автоматично до фіналу проходять представники "великої п’ятірки" - Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія. У цьому списку мала бути Іспанія, але вона відмовилася від участі. Крім того, місце у фіналі автоматично отримала Австрія після перемоги на конкурсі у 2025 році.
Представниця України LELÉKA виступить у другому півфіналі 14 травня.