Когда начнется "Евровидение-2026" и где его смотреть: точное время

11:52 12.05.2026 Вт
2 мин
Главное музыкальное событие года стартует уже сегодня
aimg Катерина Собкова
Когда смотреть первый полуфинал "Евровидения-2026" (фото: Getty Images)

12 мая стартует первый полуфинал 70-го международного песенного конкурса "Евровидение", который проходит в Вене. Сегодня за выход в гранд-финал будут бороться представители 15 стран-участниц.

РБК-Украина подробнее рассказывает, где и когда смотреть первый полуфинал.

Когда смотреть "Евровидение-2026"

Прямая трансляция первого полуфинала "Евровидения-2026" начнется 12 мая в 22:00.

Перед началом конкурса зрителям традиционно покажут Предшоу - оно стартует в 21:30.

Где смотреть первый полуфинал "Евровидения-2026"

Его можно посмотреть на:

На YouTube-канале "Євробачення Україна" также можно понаблюдать за работой комментаторов - Тимура Мирошниченко и Василия Байдака.

Кто и под каким номером будет выступать 12 мая

  1. Молдова: Satoshi - Viva, Moldova!
  2. Швеция: Felicia - My System
  3. Хорватия: Lelek - Andromeda
  4. Греция: Akylas - Ferto
  5. Португалия: Bandidos do Cante - Rosa
  6. Грузия: Bzikebi - On Replay
  7. Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin
  8. Черногория: Tamara Živković - Nova Zora
  9. Эстония: Vanilla Ninja - Too Epic To Be True
  10. Израиль: Noam Bettan - Michelle
  11. Бельгия: Essyla - Dancing on the Ice
  12. Литва: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más
  13. Сан-Марино: Senhit - Superstar
  14. Польша: Alicja - Pray
  15. Сербия: Lavina - Kraj Mene

Кто выступит в первом полуфинале (фото: instagram.com/eurovision)

Всего в конкурсе принимают участие 35 стран. Автоматически в финал проходят представители "большой пятерки" - Великобритания, Франция, Германия и Италия. В этом списке должна была быть Испания, но она отказалась от участия. Кроме того, место в финале автоматически получила Австрия после победы на конкурсе в 2025 году.

Представительница Украины LELÉKA выступит во втором полуфинале 14 мая.

