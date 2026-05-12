Когда начнется "Евровидение-2026" и где его смотреть: точное время

12 мая стартует первый полуфинал 70-го международного песенного конкурса "Евровидение", который проходит в Вене. Сегодня за выход в гранд-финал будут бороться представители 15 стран-участниц.
РБК-Украина подробнее рассказывает, где и когда смотреть первый полуфинал.
Прямая трансляция первого полуфинала "Евровидения-2026" начнется 12 мая в 22:00.
Перед началом конкурса зрителям традиционно покажут Предшоу - оно стартует в 21:30.
На YouTube-канале "Євробачення Україна" также можно понаблюдать за работой комментаторов - Тимура Мирошниченко и Василия Байдака.
Всего в конкурсе принимают участие 35 стран. Автоматически в финал проходят представители "большой пятерки" - Великобритания, Франция, Германия и Италия. В этом списке должна была быть Испания, но она отказалась от участия. Кроме того, место в финале автоматически получила Австрия после победы на конкурсе в 2025 году.
Представительница Украины LELÉKA выступит во втором полуфинале 14 мая.