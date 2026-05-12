Когда начнется "Евровидение-2026" и где его смотреть: точное время

Когда смотреть "Евровидение-2026"

Прямая трансляция первого полуфинала "Евровидения-2026" начнется 12 мая в 22:00.

Перед началом конкурса зрителям традиционно покажут Предшоу - оно стартует в 21:30.

Где смотреть первый полуфинал "Евровидения-2026"

Его можно посмотреть на:

На YouTube-канале "Євробачення Україна" также можно понаблюдать за работой комментаторов - Тимура Мирошниченко и Василия Байдака.

Кто и под каким номером будет выступать 12 мая

Молдова: Satoshi - Viva, Moldova! Швеция: Felicia - My System Хорватия: Lelek - Andromeda Греция: Akylas - Ferto Португалия: Bandidos do Cante - Rosa Грузия: Bzikebi - On Replay Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin Черногория: Tamara Živković - Nova Zora Эстония: Vanilla Ninja - Too Epic To Be True Израиль: Noam Bettan - Michelle Бельгия: Essyla - Dancing on the Ice Литва: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más Сан-Марино: Senhit - Superstar Польша: Alicja - Pray Сербия: Lavina - Kraj Mene

Всего в конкурсе принимают участие 35 стран. Автоматически в финал проходят представители "большой пятерки" - Великобритания, Франция, Германия и Италия. В этом списке должна была быть Испания, но она отказалась от участия. Кроме того, место в финале автоматически получила Австрия после победы на конкурсе в 2025 году.

Представительница Украины LELÉKA выступит во втором полуфинале 14 мая.