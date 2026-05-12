Когда начнется "Евровидение-2026" и где его смотреть: точное время
12 мая стартует первый полуфинал 70-го международного песенного конкурса "Евровидение", который проходит в Вене. Сегодня за выход в гранд-финал будут бороться представители 15 стран-участниц.
РБК-Украина подробнее рассказывает, где и когда смотреть первый полуфинал.
Когда смотреть "Евровидение-2026"
Прямая трансляция первого полуфинала "Евровидения-2026" начнется 12 мая в 22:00.
Перед началом конкурса зрителям традиционно покажут Предшоу - оно стартует в 21:30.
Где смотреть первый полуфинал "Евровидения-2026"
Его можно посмотреть на:
- на сайте "Суспільне Євробачення"
- в эфире телеканала и на сайте "Суспільне Культура"
- на официальном YouTube-канале "Eurovision Song Contest"
- в приложении MEGOGO
- послушать на "Радио Проминь".
На YouTube-канале "Євробачення Україна" также можно понаблюдать за работой комментаторов - Тимура Мирошниченко и Василия Байдака.
Кто и под каким номером будет выступать 12 мая
- Молдова: Satoshi - Viva, Moldova!
- Швеция: Felicia - My System
- Хорватия: Lelek - Andromeda
- Греция: Akylas - Ferto
- Португалия: Bandidos do Cante - Rosa
- Грузия: Bzikebi - On Replay
- Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin
- Черногория: Tamara Živković - Nova Zora
- Эстония: Vanilla Ninja - Too Epic To Be True
- Израиль: Noam Bettan - Michelle
- Бельгия: Essyla - Dancing on the Ice
- Литва: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más
- Сан-Марино: Senhit - Superstar
- Польша: Alicja - Pray
- Сербия: Lavina - Kraj Mene
Кто выступит в первом полуфинале (фото: instagram.com/eurovision)
Всего в конкурсе принимают участие 35 стран. Автоматически в финал проходят представители "большой пятерки" - Великобритания, Франция, Германия и Италия. В этом списке должна была быть Испания, но она отказалась от участия. Кроме того, место в финале автоматически получила Австрия после победы на конкурсе в 2025 году.
Представительница Украины LELÉKA выступит во втором полуфинале 14 мая.