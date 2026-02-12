ua en ru
Чт, 12 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Кохання любить тишу". Федінчик зізнався, чи ходить на побачення після розлучення з Денисенко

Четвер 12 лютого 2026 18:50
UA EN RU
"Кохання любить тишу". Федінчик зізнався, чи ходить на побачення після розлучення з Денисенко Андрій Федінчик (фото: instagram.com/andreyfedinchik)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Український актор Андрій Федінчик поділився подробицями особистого життя після розлучення з Наталкою Денисенко. Він отримує безліч повідомлень від жінок, але чи ходить на побачення?

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю актора Аліні Шаманській в програмі "55 за 5".

Більше цікавого: Денисенко приголомшила зізнанням про болісні втрати

Чи ходить Федінчик на побачення

Актор не приховує, що його серце вільне, але наразі будувати нову історію кохання він не готовий.

"Зараз я не налаштований на стосунки взагалі. Я всім відмовляю. От одна дівчина мені написала: "Ну я ж нічого там конкретного не пропоную. Давайте хоча б зустрінемося на каву, просто поп'ємо". Я поки не налаштований", - поділився він.

Водночас Андрій поділився, що в майбутньому планує будувати стосунки саме з непублічною людиною. За його словами, у шлюбі з Денисенко бували розбіжності щодо того, чи варто демонструвати почуття на публіку.

"Я проти. Вона любила це робити, я - ні. Іноді доводилось йти на поступки. Кохання любить тишу. Це така інтимна річ. Навіщо це робити? Якщо тобі хочеться поцілуватись, просто зробіть це для себе, а навіщо для інших?" - зазначив актор.

Крім того, Федінчик зізнався, що зараз йому дійсно бракує близької людини поруч.

"Виходить так, що я ще не готовий до стосунків, але коли залишаєшся сам на сам з собою в квартирі, то хочеться десь пригорнутись до коханої", - підсумував він.


Гучне розлучення Федінчика та Денисенко

Про розрив пари після 8 років спільного життя стало відомо у квітні минулого року. Згодом Денисенко помітили в обіймах із Юрієм Савранським, а сам Андрій звинуватив колишню у зраді.

Пізніше він пояснював, що хотів зберегти родину, але тоді ще не знав усієї правди про зміни в особистому житті дружини. Нині вони продовжують підтримувати зв'язок, адже разом виховують сина. Також актор зберіг теплі взаємини зі своєю тещею.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Наталка Денисенко Зірки шоу-бізнесу Зірки
Новини
Переговори з Кремлем? Генсек НАТО відповів, чи підтримує відновлення контактів
Переговори з Кремлем? Генсек НАТО відповів, чи підтримує відновлення контактів
Аналітика
Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ