Кохана актора Довженка розповіла, як її прийняли його діти: "Я не мачуха"

Світлана зізналася, що хвилювалася перед знайомством, однак усе відбулося природно.

"Ми страшенно любимо одне одного - і це без перебільшення. Ми друзі - от прямо друзі. У нас у стосунках немає ніякої напруженості чи дистанції", - розповіла вона.

Першу зустріч із молодшим сином актора, Василем, кохана актора пам’ятає дуже добре.

"Я добре пам’ятаю той момент, коли Слава привіз мене додому на вечерю. Вася тоді був удома (після розлучення батьків молодший син Довженка й Баші мешкав почергово з обома. - Ред.), і він якось одразу сприйняв мене добре - без настороженості, без холодку. І я до нього одразу потягнулася", - пригадала Світлана.

В'ячеслав Довженко з екс-дружиною та дітьми (фото: instagram.com/sldovgenko)

За її словами, спілкування між ними одразу стало легким і дружнім.

"Ми дуже швидко знайшли спільну мову - і з того моменту воно якось природно пішло. Я не мачуха - і не хочу нею бути. Я подружка", - пояснила вона.

Також Світлана розповіла і про стосунки зі старшим сином актора.

"Іван уже дорослий, у нього своє життя. Ми рідко бачимося, але раз на місяць він приходить до нас у гості. І це зазвичай теплі вечори. Але з Васею, все ж таки, в мене ближчі стосунки", - додала вона.

Нагадаємо, В’ячеслав Довженко протягом 17 років був одружений з акторкою Ксенією Баша.

Подружжя розлучилося у 2018 році. У шлюбі у них народилося двоє синів - Василь та Іван.

Нині актор перебуває у стосунках із художницею по костюмах Світланою, яка молодша за нього на 20 років.

В'ячеслав Довженко з коханою (фото: instagram.com/sldovgenko)

У лютому 2024 року пара вперше публічно підтвердила свій роман.

Зараз закохані готуються до весілля.