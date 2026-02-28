ua en ru
"Давай не поспішати". Денисенко здивувала зізнанням про весілля з Савранським

Субота 28 лютого 2026 16:04
UA EN RU
"Давай не поспішати". Денисенко здивувала зізнанням про весілля з Савранським Наталка Денисенко та Юрій Савранський (фото: instagram.com/savransky_yuriy)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Наталка Денисенко чесно відповіла, чи готова йти під вінець з новим коханим Юрієм Савранським. За словами акторки, чоловік вже мріє про весілля та дитину.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар зірки програмі "Ранок у великому місті".

Більше цікавого: Федінчик зізнався, чи ходить на побачення після розлучення

Що сказала Денисенко про весілля з Савранським

Акторка відповіла, чи не отримувала пропозицію руки та серця на День святого Валентина. Як з'ясувалося, вона не вважає цю дату вдалою для освідчення.

"День Валентина в цьому році був поганою астрологічною для тут для пропозицій. Всі нумерологи і астрологи казали", - зазначила вона.

За словами Денисенко, коханий не приховує серйозних намірів. Він хотів би одружитися та знову стати татом. Втім, сама акторка поки хоче насолодитися періодом романтичних побачень.

"Чи готуюся я до весілля? Знаєте, у мене, напевно, зникло бажання багато разів виходити заміж. Я знаю, що Юра дуже б хотів і весілля, і дитину, але мені так хочеться насолодитися цим зустрічанням. Я навпаки Юрі казала, що давай трошки не поспішати", - поділилася вона.

Водночас зірка дала зрозуміти, що все ще може змінитися.

"Моя астролог каже, що в цьому році дуже багато в мене всіляких транзитів", - додала вона.

Історія кохання Денисенко та Савранського

Особисте життя акторки опинилося під пильною увагою після її розлучення з Андрієм Федінчиком. Про завершення шлюбу стало відомо у квітні 2025 року.

Вже у вересні її застукали в обіймах з Юрієм, а сам Андрій звинувачував колишню у зраді.

Сама Денисенко утримувалася від публічних конфліктів і зазначала, що вдячна за роки спільного життя. Колишнє подружжя продовжує разом виховувати сина.

Щодо Савранського, то спершу акторка називала його другом і моделлю, який співпрацював з її брендом.

Лише в грудні вони перестали приховувати свої почуття. Відтоді пара активно підтримує одне одного та ділится спільними фото і відео.

&quot;Давай не поспішати&quot;. Денисенко здивувала зізнанням про весілля з СавранськимДенисенко та Савранський (фото: instagram.com/savransky_yuriy)

