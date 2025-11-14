Кого взяли до молодіжної збірної України на Євро-2027 - рішення Мельгоси

Ключові матчі: відбір у Стамбулі та спаринг в Ельбасані

Перший поєдинок "синьо-жовті" проведуть вже 14 листопада в Стамбулі - це буде гра в рамках відбірного турніру Євро-2027 (U-21) проти турецьких однолітків.

За три дні, 17 листопада, українська "молодіжка" перебазується в Албанію, де в місті Ельбасан зіграє товариську зустріч із місцевою збірною.

Турнірна таблиця

Оновлення складу: Кисіль та Глущенко замість Михавка і Саленка

Перед початком збору тренерський штаб на чолі з Унаї Мельгосою був змушений зробити дві заміни у раніше оголошеному списку гравців.

Захисник київського "Динамо" Тарас Михавко був переведений до національної збірної України для підготовки до матчів кваліфікації чемпіонату світу-2026. Водночас, через травму не зможе допомогти команді півзахисник луганської "Зорі" Роман Саленко.

Замість цих гравців до молодіжної збірної були викликані захисник іспанського клубу "Понферрадіна" Владислав Кисіль та півзахисник донецького "Шахтаря" Антон Глущенко.

Поточний стан справ у групі H

Перед листопадовими матчами молодіжна збірна України посідає третє місце у групі H відбіркового турніру Євро-2027 (U-21), маючи 4 очки після трьох ігор. Лідером групи є Туреччина (5 очок), яка провела на один матч більше.

Поточний рейтинг групи H (Євро-2027 U-21):

Туреччина - 5 очок (3 матчі, різниця м'ячів 4-2) Хорватія - 4 очки (2 матчі, різниця м'ячів 2-1) Україна - 4 очки (3 матчі, різниця м'ячів 7-4) Угорщина - 3 очки (3 матчі, різниця м'ячів 5-5) Литва - 1 очко (3 матчі, різниця м'ячів 1-7)

Повний список гравців молодіжної збірної України

Воротарі: Владислав Крапивцов ("Жирона", Іспанія), Віктор Долгий ("Олександрія"), Іван Пахолюк ("Колос" Ковалівка).

Захисники: Олексій Гусєв ("Кудрівка"), Сергій Корнійчук ("Верес" Рівне), Ілля Крупський ("Металіст 1925" Харків), Владислав Захарченко ("Динамо" Київ), Віталій Холод ("Рух" Львів), Микола Огарков ("Олександрія"), Владислав Кисіль ("Понферрадіна", Іспанія).

Півзахисники: Антон Царенко ("Лехія", Польща), Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада), Данило Кревсун ("Боруссія" Д, Німеччина), Максим Мельниченко ("Полісся" Житомир), Данііл Ващенко ("Олександрія"), Артем Слесар, Андрій Маткевич (обидва - "Зоря" Луганськ), Артем Гусол ("Колос" Ковалівка), Іван Варфоломєєв ("Лінкольн Сіті", Англія), Євгеній Пастух (ЛНЗ Черкаси), Антон Глущенко ("Шахтар" Донецьк).

Нападники: Артем Степанов ("Нюрнберг", Німеччина), Олександр Пищур ("ЕТО Дьйор", Угорщина).

Фінальний турнір Євро-2027 (U-21) прийматимуть Албанія та Сербія, які гарантовано отримали місця серед 16 учасників. Ще 14 команд визначаться за підсумками кваліфікації.