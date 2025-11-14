Кого взяли до молодіжної збірної України на Євро-2027 - рішення Мельгоси

Молодіжна збірна України розпочала підготовку до важливого відбірного поєдинку Євро-2027 (U-21) з Туреччиною, а також до товариського матчу проти Албанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Української асоціації футболу.
Перший поєдинок "синьо-жовті" проведуть вже 14 листопада в Стамбулі - це буде гра в рамках відбірного турніру Євро-2027 (U-21) проти турецьких однолітків.
За три дні, 17 листопада, українська "молодіжка" перебазується в Албанію, де в місті Ельбасан зіграє товариську зустріч із місцевою збірною.
Перед початком збору тренерський штаб на чолі з Унаї Мельгосою був змушений зробити дві заміни у раніше оголошеному списку гравців.
Захисник київського "Динамо" Тарас Михавко був переведений до національної збірної України для підготовки до матчів кваліфікації чемпіонату світу-2026. Водночас, через травму не зможе допомогти команді півзахисник луганської "Зорі" Роман Саленко.
Замість цих гравців до молодіжної збірної були викликані захисник іспанського клубу "Понферрадіна" Владислав Кисіль та півзахисник донецького "Шахтаря" Антон Глущенко.
Перед листопадовими матчами молодіжна збірна України посідає третє місце у групі H відбіркового турніру Євро-2027 (U-21), маючи 4 очки після трьох ігор. Лідером групи є Туреччина (5 очок), яка провела на один матч більше.
Фінальний турнір Євро-2027 (U-21) прийматимуть Албанія та Сербія, які гарантовано отримали місця серед 16 учасників. Ще 14 команд визначаться за підсумками кваліфікації.
