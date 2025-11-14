Кого взяли в молодежную сборную Украины на Евро-2027 - решение Мельгосы

Молодежная сборная Украины начала подготовку к важному отборочному поединку Евро-2027 (U-21) с Турцией, а также к товарищескому матчу против Албании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинской ассоциации футбола.
Первый поединок "сине-желтые" проведут уже 14 ноября в Стамбуле - это будет игра в рамках отборочного турнира Евро-2027 (U-21) против турецких сверстников.
Через три дня, 17 ноября, украинская "молодежка" перебазируется в Албанию, где в городе Эльбасан сыграет товарищескую встречу с местной сборной.
Перед началом сбора тренерский штаб во главе с Унаи Мельгосой был вынужден сделать две замены в ранее объявленном списке игроков.
Защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко был переведен в национальную сборную Украины для подготовки к матчам квалификации чемпионата мира-2026. В то же время, из-за травмы не сможет помочь команде полузащитник луганской "Зари" Роман Саленко.
Вместо этих игроков в молодежную сборную были вызваны защитник испанского клуба "Понферрадина" Владислав Кисель и полузащитник донецкого "Шахтера" Антон Глущенко.
Перед ноябрьскими матчами молодежная сборная Украины занимает третье место в группе H отборочного турнира Евро-2027 (U-21), имея 4 очка после трех игр. Лидером группы является Турция (5 очков), которая провела на один матч больше.
Финальный турнир Евро-2027 (U-21) будут принимать Албания и Сербия, которые гарантированно получили места среди 16 участников. Еще 14 команд определятся по итогам квалификации.
