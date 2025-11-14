RU

Кого взяли в молодежную сборную Украины на Евро-2027 - решение Мельгосы

Молодежная сборная Украины U-21 готовится к отбору Евро-2027 (фото: УАФ)
Автор: Екатерина Урсатий

Молодежная сборная Украины начала подготовку к важному отборочному поединку Евро-2027 (U-21) с Турцией, а также к товарищескому матчу против Албании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинской ассоциации футбола.

Ключевые матчи: отбор в Стамбуле и спарринг в Эльбасане

Первый поединок "сине-желтые" проведут уже 14 ноября в Стамбуле - это будет игра в рамках отборочного турнира Евро-2027 (U-21) против турецких сверстников.

Через три дня, 17 ноября, украинская "молодежка" перебазируется в Албанию, где в городе Эльбасан сыграет товарищескую встречу с местной сборной.

Турнирная таблица

Обновление состава: Кисель и Глущенко вместо Михавко и Саленко

Перед началом сбора тренерский штаб во главе с Унаи Мельгосой был вынужден сделать две замены в ранее объявленном списке игроков.

Защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко был переведен в национальную сборную Украины для подготовки к матчам квалификации чемпионата мира-2026. В то же время, из-за травмы не сможет помочь команде полузащитник луганской "Зари" Роман Саленко.

Вместо этих игроков в молодежную сборную были вызваны защитник испанского клуба "Понферрадина" Владислав Кисель и полузащитник донецкого "Шахтера" Антон Глущенко.

Текущее положение дел в группе H

Перед ноябрьскими матчами молодежная сборная Украины занимает третье место в группе H отборочного турнира Евро-2027 (U-21), имея 4 очка после трех игр. Лидером группы является Турция (5 очков), которая провела на один матч больше.

Текущий рейтинг группы H (Евро-2027 U-21):

  1. Турция - 5 очков (3 матча, разница мячей 4-2)
  2. Хорватия - 4 очка (2 матча, разница мячей 2-1)
  3. Украина - 4 очка (3 матча, разница мячей 7-4)
  4. Венгрия - 3 очка (3 матча, разница мячей 5-5)
  5. Литва - 1 очко (3 матча, разница мячей 1-7)

Полный список игроков молодежной сборной Украины

  • Вратари: Владислав Крапивцов ("Жирона", Испания), Виктор Долгий ("Александрия"), Иван Пахолюк ("Колос" Ковалевка).
  • Защитники: Алексей Гусев ("Кудривка"), Сергей Корнийчук ("Верес" Ровно), Илья Крупский ("Металлист 1925" Харьков), Владислав Захарченко ("Динамо" Киев), Виталий Холод ("Рух" Львов), Николай Огарков ("Александрия"), Владислав Кисель ("Понферрадина", Испания).
  • Полузащитники: Антон Царенко ("Лехия", Польша), Геннадий Синчук ("Монреаль", Канада), Даниил Кревсун ("Боруссия" Д, Германия), Максим Мельниченко ("Полесье" Житомир), Даниил Ващенко ("Александрия"), Артем Слесар, Андрей Маткевич (оба - "Заря" Луганск), Артем Гусол ("Колос" Ковалевка), Иван Варфоломеев ("Линкольн Сити", Англия), Евгений Пастух (ЛНЗ Черкассы), Антон Глущенко ("Шахтер" Донецк).
  • Нападающие: Артем Степанов ("Нюрнберг", Германия), Александр Пищур ("ЭТО Дьер", Венгрия).

Финальный турнир Евро-2027 (U-21) будут принимать Албания и Сербия, которые гарантированно получили места среди 16 участников. Еще 14 команд определятся по итогам квалификации.

