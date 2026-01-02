Клуні потролив Трампа його ж словами після заяви про громадянство

Публічна суперечка після інтерв’ю Клуні

Публічна суперечка між Клуні і Трампом спалахнула з новою силою після того, як президент США висловився щодо нещодавнього отримання актором французького громадянства.

Конфлікт загострився після інтерв’ю Джорджа виданню Variety, в якому згадав про своє минуле спілкування з Трампом.

"Я знав його дуже добре", - розповів він.

"Він часто мені телефонував, і одного разу намагався допомогти мені потрапити до лікарні до хірурга, що спеціалізується на спині. Я бачив його в клубах і ресторанах. Він великий дурень. Що ж, він ним і був. Це все змінило", - додав актор у тій самій розмові.

Джордж Клуні (фото: Getty Images)

Після цього Дональд відповів публічним дописом у соцмережі Truth Social, де різко висловився на адресу зірки Голлівуду.

"Клуні отримав більше розголосу завдяки політиці, ніж завдяки своїм дуже нечисленним і абсолютно посереднім фільмам", - написав політик у дописі.

"Він зовсім не був кінозіркою, він був просто пересічним хлопцем, який постійно скаржився на здоровий глузд у політиці", - додав президент США.

Дональд Трамп прокоментував нове громадянство Клуні (скріншот)

Іронічна відповідь Клуні та нові звинувачення Трампа

У відповідь зірка фільму "11 друзів Оушена" опублікував заяву, в якій іронічно погодився з одним із гасел Трампа, переосмисливши його на свій лад.

"Ми маємо знову зробити Америку великою. Ми почнемо в листопаді", - сказав Клуні у заяві, оприлюдненій виданням Deadline.

Заява актора з’явилася невдовзі після новорічної тиради Трампа, у якій той також згадав позицію Клуні щодо участі Джо Байдена у президентських виборах 2024 року.

"Невдалий політичний експерт кинув Байдена як собаку", - заявив Трамп раніше, коментуючи інтерв’ю актора програмі "60 хвилин".

Дональд Трамп (фото: Getty Images)

Окремо президент США розкритикував інформацію про те, що Клуні та його дружина, правозахисниця Амаль Клуні, отримали французьке громадянство.

Подружжя ще у 2021 році придбало маєток у Провансі вартістю 8,3 млн доларів, який включає будинок XVIII століття, басейн, тенісний корт, сади та декоративне озеро.

Джордж Клуні з дружиною (фото: Getty Images)

Клуні також раніше публічно критикував американські медіа за поступки політикам.

"Якби CBS та ABC оскаржили ці позови та сказали: "Ідіть до біса", ми б не були там, де ми є в країні. Це просто правда", - заявив актор.

Влітку Джордж знову наголошував на важливості громадянської позиції, коментуючи сучасну політику в ефірі CNN.

"Але знаєте, якщо ви все своє життя турбуєтеся про речі, то нічого не робитимете", - сказав Клуні Андерсону Куперу.

"Я хочу мати можливість подивитися своїм дітям в очі та сказати, де ми були і що ми робили в певні моменти історії, і в мене немає з цим проблем", - додав він.

Трамп, зі свого боку, регулярно повертається до публічної критики Клуні, називаючи його "дуже нелояльним підступником" та "третьосортним кіноактором", що лише поглиблює їхній багаторічний публічний конфлікт.