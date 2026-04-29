Клопотенко розсекретив дату свого весілля і здивував форматом: "Не в ресторані"

12:08 29.04.2026 Ср
2 хв
Пара заручилася на початку січня, а відгуляти весілля планує вже зовсім скоро
aimg Катерина Собкова
Євген Клопотенко з нареченою (фото: facebook.com/yevhen.klopotenko)

Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів про підготовку до свого весілля з Катериною Воскресенською. Він пояснив, що церемонія відбудеться не в ресторані й матиме публічний характер із акцентом на українські традиції.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю для проєкту "Кучма у".

Клопотенко розповів про майбутнє весілля

На запитання телеведучої, чи проводять у його ресторані весілля, Клопотенко зазначив, що так, але не часто, через те що приміщення розраховано приблизно на 40 гостей.

Також він заговорив і про власне весілля з Катериною Воскресенською.

"Це буде не шатро, але будуть українські традиції", - пояснив кулінар.

Він зазначив, що свято буде не в закладі, а на вулиці, а всі перехожі зможуть це побачити. Пара планує запросити близько 100 гостей.

"Це буде не гуляння, бо зараз я не вважаю, що треба гуляння. Це буде відзначання традицій. Ми хочемо відродити традиції і показати всім, що якщо ви хочете це відроджувати - робіть. Це буде такий приклад. Мені здається, що зараз такий час, що традиції мають жити", - вважає Клопотенко.

Також він розсекретив, що свято заплановано на червень цього року.

Що відомо про особисте життя Клопотенка

Клопотенку - 39 років. Про особисте життя шеф-кухаря відомо небагато: він ніколи не був одружений і не має дітей.

У жовтні 2025 року він вперше підтвердив стосунки з Катериною, опублікувавши спільні фото. Тоді стало відомо, що пара разом уже близько дев’яти місяців. Дівчина працює у сфері туристичного бізнесу.

Відтоді Клопотенко час від часу показує спільні кадри з коханою, однак подробиці їхніх стосунків не розкриває.

У січні 2026 року пара заручилася.

Клопотенко з нареченою (фото: facebook.com/yevhen.klopotenko)

