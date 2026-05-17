Скільки балів дали Україні на "Євробаченні-2026" та хто поставив нулі: повний список
У Відні завершився 70-й пісенний конкурс "Євробачення", у якому 25 країн змагалися за перемогу. Україна посіла 9 місце за результатами голосування глядачів та журі.
Скільки балів дали Україні на "Євробаченні-2026"
Результати конкурсу формувалися традиційно - половину балів виставляли члени журі різних країн, а іншу визначало глядацьке голосування.
Загалом Україна зібрала 221 бал. Найбільшу кількість віддали глядачі - 167.
Як журі оцінили виступ України:
- Велика Британія - 7
- Франція - 6
- Швейцарія - 12
- Італія - 7
- Румунія - 1
- Азербайджан- 10
- Португалія - 3
- Польща - 1
- Латвія - 7
Хто не дав жодного балу:
- Данія
- Естонія
- Німеччина
- Ізраїль
- Бельгія
- Албанія
- Сан-Марино
- Швеція
- Греція
- Австралія
- Сербія
- Мальта
- Болгарія
- Хорватія
- Чехія
- Грузія
- Австрія
- Люксембург
- Чорногорія
- Вірменія
- Норвегія
- Молдова
- Фінляндія
- Кіпр
Переможцем "Євробачення-2026" стала Болгарія, яка отримала 516 балів у підсумку.
Результати "Євробачення-2026" (скриншот)
Як LELÉKA представила Україну у фіналі
Артистка вийшла на сцену під номером 7 з піснею "Ridnym", у які оспівує зв'язок з корінням, внутрішню силу та здатність відроджуватися попри виклики у житті. Вона буквально співає: "Виш'ю нову долю".
Ефектності композиції додав сценічний номер, у якому ключову роль відіграли світлові ефекти. На сцені співачка постала не одна, а в компанії музиканта Ярослава Джуся, який додав автентичності грою на бандурі.
Образ відграв не меншу роль, адже він перегукувався з псевдонімом та прізвищем виконавиці. На сцені вона постала у костюмі, який складався зі світлих штанів та корсету із рухомими смужками чорного та білого кольорів.
Найепічнішою стала мить, коли LELÉKA просто зі сцени конкурсу вигукнула: "Слава Україні!"