Скільки балів дали Україні на "Євробаченні-2026" та хто поставив нулі: повний список

02:20 17.05.2026 Нд
Лише одна країна оцінила виступ LELÉKA на 12 балів
Сюзанна Аль Маріді
LELÉKA у фіналі "Євробаченн-2026" (скриншот)
У Відні завершився 70-й пісенний конкурс "Євробачення", у якому 25 країн змагалися за перемогу. Україна посіла 9 місце за результатами голосування глядачів та журі.

Скільки балів дали Україні на "Євробаченні-2026"

Результати конкурсу формувалися традиційно - половину балів виставляли члени журі різних країн, а іншу визначало глядацьке голосування.

Загалом Україна зібрала 221 бал. Найбільшу кількість віддали глядачі - 167.

Як журі оцінили виступ України:

  • Велика Британія - 7
  • Франція - 6
  • Швейцарія - 12
  • Італія - 7
  • Румунія - 1
  • Азербайджан- 10
  • Португалія - 3
  • Польща - 1
  • Латвія - 7

Хто не дав жодного балу:

  • Данія
  • Естонія
  • Німеччина
  • Ізраїль
  • Бельгія
  • Албанія
  • Сан-Марино
  • Швеція
  • Греція
  • Австралія
  • Сербія
  • Мальта
  • Болгарія
  • Хорватія
  • Чехія
  • Грузія
  • Австрія
  • Люксембург
  • Чорногорія
  • Вірменія
  • Норвегія
  • Молдова
  • Фінляндія
  • Кіпр

Переможцем "Євробачення-2026" стала Болгарія, яка отримала 516 балів у підсумку.

Скільки балів дали Україні на &quot;Євробаченні-2026&quot; та хто поставив нулі: повний список Результати "Євробачення-2026" (скриншот)

Як LELÉKA представила Україну у фіналі

Артистка вийшла на сцену під номером 7 з піснею "Ridnym", у які оспівує зв'язок з корінням, внутрішню силу та здатність відроджуватися попри виклики у житті. Вона буквально співає: "Виш'ю нову долю".

Ефектності композиції додав сценічний номер, у якому ключову роль відіграли світлові ефекти. На сцені співачка постала не одна, а в компанії музиканта Ярослава Джуся, який додав автентичності грою на бандурі.

Образ відграв не меншу роль, адже він перегукувався з псевдонімом та прізвищем виконавиці. На сцені вона постала у костюмі, який складався зі світлих штанів та корсету із рухомими смужками чорного та білого кольорів.

Найепічнішою стала мить, коли LELÉKA просто зі сцени конкурсу вигукнула: "Слава Україні!"

