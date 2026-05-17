Скільки балів дали Україні на "Євробаченні-2026" та хто поставив нулі: повний список

У Відні завершився 70-й пісенний конкурс "Євробачення", у якому 25 країн змагалися за перемогу. Україна посіла 9 місце за результатами голосування глядачів та журі.

Скільки балів дали Україні на "Євробаченні-2026"

Результати конкурсу формувалися традиційно - половину балів виставляли члени журі різних країн, а іншу визначало глядацьке голосування.

Загалом Україна зібрала 221 бал. Найбільшу кількість віддали глядачі - 167.

Як журі оцінили виступ України:

Велика Британія - 7

Франція - 6

Швейцарія - 12

Італія - 7

Румунія - 1

Азербайджан- 10

Португалія - 3

Польща - 1

Латвія - 7

Хто не дав жодного балу:

Данія

Естонія

Німеччина

Ізраїль

Бельгія

Албанія

Сан-Марино

Швеція

Греція

Австралія

Сербія

Мальта

Болгарія

Хорватія

Чехія

Грузія

Австрія

Люксембург

Чорногорія

Вірменія

Норвегія

Молдова

Фінляндія

Кіпр

Переможцем "Євробачення-2026" стала Болгарія, яка отримала 516 балів у підсумку.

Результати "Євробачення-2026" (скриншот)

Як LELÉKA представила Україну у фіналі

Артистка вийшла на сцену під номером 7 з піснею "Ridnym", у які оспівує зв'язок з корінням, внутрішню силу та здатність відроджуватися попри виклики у житті. Вона буквально співає: "Виш'ю нову долю".

Ефектності композиції додав сценічний номер, у якому ключову роль відіграли світлові ефекти. На сцені співачка постала не одна, а в компанії музиканта Ярослава Джуся, який додав автентичності грою на бандурі.

Образ відграв не меншу роль, адже він перегукувався з псевдонімом та прізвищем виконавиці. На сцені вона постала у костюмі, який складався зі світлих штанів та корсету із рухомими смужками чорного та білого кольорів.

Найепічнішою стала мить, коли LELÉKA просто зі сцени конкурсу вигукнула: "Слава Україні!"