Кінець епохи наближається: розкрито плани Роналду щодо завершення кар'єри

Кріштіану Роналду поступово входить у фінальну фазу своєї ігрової кар'єри. Уже 5 лютого португальцю виповниться 41 рік, і питання його найближчого майбутнього стають дедалі актуальнішими.
Про плани португальця у футболі та поза ним – розповідає РБК-Україна з посиланням на World Soccer Talk.
У поточному сезоні вік Кріштіану вже почав даватися взнаки: головний тренер "Аль-Насра" Жорже Жезуш залишав португальця поза стартовим складом у шести з 26-ти матчів команди. Основною короткостроковою метою для форварда вважається чемпіонат світу-2026, який багато хто називає його останнім великим турніром.
За інформацією журналіста talkSPORT Бена Джейкобса, Роналду з великою ймовірністю залишить "Аль-Наср" влітку 2027 року. Саме тоді спливає термін дії його контракту, який у червні 2025-го було продовжено ще на два роки.
Водночас джерела не виключають і можливості додаткового продовження угоди ще на один сезон, однак цей варіант наразі не є пріоритетним. У разі відходу в 2027 році Роналду буде 42 роки – вік, у якому він може ухвалити рішення про завершення професійної кар'єри.
Португалець вже входить до вузького кола найвіковіших футболістів, які виступають на найвищому рівні. Старшими за нього є лише 42-річний Данте Бонфім, який грає у Лізі 1 та Лізі Європи за "Ніццу". Також можна згадати 40-річних Хосе Сосу (аргентинський "Естудіантес") і Луку Модріча (італійський "Мілан").
Перехід Роналду до Саудівської Аравії був зумовлений не лише рекордним контрактом. Португалець від самого початку розглядав себе як глобального амбасадора розвитку футболу в країні. Навіть після завершення виступів на полі він, імовірно, залишиться залученим до саудівського футболу на інституційному рівні.
Один із варіантів, який обговорюється, – збільшення його частки володіння "Аль-Насром". Нині Роналду має близько 15% акцій клубу, і в майбутньому він може стати одним із ключових співвласників, використовуючи свій світовий бренд для подальшого розвитку команди.
Стратегічні плани Саудівської Аравії виходять далеко за межі внутрішнього чемпіонату. Країна активно готується до проведення чемпіонату світу 2034 року, і Кріштіану Роналду розглядається як один із головних глобальних амбасадорів турніру.
Таким чином, навіть після завершення ігрової кар'єри вплив португальської легенди на футбол у Саудівській Аравії може залишатися вагомим ще багато років.
