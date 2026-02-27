ua en ru
З ким зіграють Забарний і Лунін: результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

П'ятниця 27 лютого 2026 13:17
З ким зіграють Забарний і Лунін: результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ Іллі Забарного отримав зіркового суперника (фото: Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

У швейцарському Ньйоні пройшла церемонія жеребкування вирішальних раундів плей-офф Ліги чемпіонів. Визначено сітку турніру аж до фіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.

Хто з ким зіграє в 1/8-й

За результатами основного раунду були визначені вісім команд, які потрапили до 1/8 фіналу напряму. Стільки ж клубів здобули право грати на цьому етапі в стикових поєдинках.

Тепер переможці стиків зустрінуться з представниками топ-вісімки.

З ким зіграють Забарний і Лунін: результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Зазначимо, що в обоймі залишаються два клуби, в лавах яких є українські легіонери. Це чинний володар титулу – французький ПСЖ Іллі Забарного та мадридський "Реал" Андрія Луніна.

Пари 1/8 фіналу ЛЧ:

ПСЖ – "Челсі"

"Галатасарай" – "Ліверпуль"

"Реал" – "Манчестер Сіті"

"Аталанта" – "Баварія"

"Ньюкасл" – "Барселона"

"Атлетіко" – "Тоттенхем"

"Буде-Глімт" – "Спортінг"

"Байєр" – "Арсенал"

Шлях до Будапешту

Далі суперники гратимуть у раундах на вибування, поки дві найкращі команді не зійдуться у фіналі.

Дати матчів плей-офф ЛЧ:

1/8 фіналу: 10-11 та 17-18 березня

1/4 фіналу: 7-8 та 14-15 квітня

1/2 фіналу: 28-29 квітня та 5-6 травня

Фінал пройде 30 травня на "Пушкаш-Арені" в угорському Будапешті.

