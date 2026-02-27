ua en ru
С кем сыграют Забарный и Лунин: результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Пятница 27 февраля 2026 13:17
С кем сыграют Забарный и Лунин: результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Автор: Андрей Костенко

В швейцарском Ньоне прошла церемония жеребьевки решающих раундов плей-офф Лиги чемпионов. Определена сетка турнира вплоть до финала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.

Кто с кем сыграет в 1/8-й

По результатам основного раунда были определены восемь команд, которые попали в 1/8 финала напрямую. Столько же клубов получили право играть на этом этапе в стыковых поединках.

Теперь победители стыков встретятся с представителями топ-восьмерки.

С кем сыграют Забарный и Лунин: результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Отметим, что в обойме остаются два клуба, в рядах которых есть украинские легионеры. Это действующий обладатель титула - французский ПСЖ Ильи Забарного и мадридский "Реал" Андрея Лунина.

Пары 1/8 финала ЛЧ:

  • ПСЖ - "Челси"
  • "Галатасарай" - "Ливерпуль"
  • "Реал" - "Манчестер Сити"
  • "Аталанта" - "Бавария"
  • "Ньюкасл" - "Барселона"
  • "Атлетико" - "Тоттенхэм"
  • "Буде-Глимт" - "Спортинг"
  • "Байер" - "Арсенал"

В четвертьфинале расклад такой:

  • ПСЖ / "Челси" - "Галатасарай" / "Ливерпуль"
  • "Реал" / "Манчестер Сити" - "Аталанта" / "Бавария"
  • "Ньюкасл" / "Барселона" - "Атлетико" / "Тоттенхэм"
  • "Буде-Глимт" / "Спортинг" - "Байер" / "Арсенал"

Полная турнирная сетка имеет такой вид.

С кем сыграют Забарный и Лунин: результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Путь в Будапешт

Далее соперники будут играть в раундах на выбывание, пока две лучшие команды не сойдутся в финале.

Даты матчей плей-офф ЛЧ:

1/8 финала: 10-11 и 17-18 марта

1/4 финала: 7-8 и 14-15 апреля

1/2 финала: 28-29 апреля и 5-6 мая

Финал пройдет 30 мая на "Пушкаш-Арене" в венгерском Будапеште.

