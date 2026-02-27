С кем сыграют Забарный и Лунин: результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне прошла церемония жеребьевки решающих раундов плей-офф Лиги чемпионов. Определена сетка турнира вплоть до финала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.
Кто с кем сыграет в 1/8-й
По результатам основного раунда были определены восемь команд, которые попали в 1/8 финала напрямую. Столько же клубов получили право играть на этом этапе в стыковых поединках.
Теперь победители стыков встретятся с представителями топ-восьмерки.
Отметим, что в обойме остаются два клуба, в рядах которых есть украинские легионеры. Это действующий обладатель титула - французский ПСЖ Ильи Забарного и мадридский "Реал" Андрея Лунина.
Пары 1/8 финала ЛЧ:
- ПСЖ - "Челси"
- "Галатасарай" - "Ливерпуль"
- "Реал" - "Манчестер Сити"
- "Аталанта" - "Бавария"
- "Ньюкасл" - "Барселона"
- "Атлетико" - "Тоттенхэм"
- "Буде-Глимт" - "Спортинг"
- "Байер" - "Арсенал"
В четвертьфинале расклад такой:
- ПСЖ / "Челси" - "Галатасарай" / "Ливерпуль"
- "Реал" / "Манчестер Сити" - "Аталанта" / "Бавария"
- "Ньюкасл" / "Барселона" - "Атлетико" / "Тоттенхэм"
- "Буде-Глимт" / "Спортинг" - "Байер" / "Арсенал"
Полная турнирная сетка имеет такой вид.
Путь в Будапешт
Далее соперники будут играть в раундах на выбывание, пока две лучшие команды не сойдутся в финале.
Даты матчей плей-офф ЛЧ:
1/8 финала: 10-11 и 17-18 марта
1/4 финала: 7-8 и 14-15 апреля
1/2 финала: 28-29 апреля и 5-6 мая
Финал пройдет 30 мая на "Пушкаш-Арене" в венгерском Будапеште.
