З ким Україна зіграє в плей-офф ЧС-2026: усі потенційні суперники

Збірна України в драматичному матчі здолала Ісландію, і з другого місця в групі потрапила до стикових поєдинків за право зіграти на мундіалі-2026. Серед потенційних опонентів – є дуже серйозні команди.
Про те, з ким можуть перетнутися "синьо-жовті" в плей-офф – розповідає РБК-Україна.
До стикових матчів потраплять 16 збірних: 12 – других команд з відбіркових груп та ще 4 – від Ліги націй УЄФА. Вони будуть поділені на 4 шляхи, по 4 збірні в кожному.
Матчі проходитимуть у форматі одного півфіналу та одного фіналу. У підсумку будуть визначені 4 останні представники Європи на чемпіонаті світу 2026.
До плей-офф кваліфікації ЧС-2026 вже гарантовано вийшли 7 збірних: 4 других у групах та 3 – через Лігу націй.
У групах, що ще не завершили відбір, можливі такі варіанти.
З великою ймовірністю Україна опиниться в першому кошику посіву. У півфіналах учасники з 1-го кошика зіграють зі збірними з 4-го кошика, куди потраплять команди, які виграли групи в Лізі націй.
Найбільш ймовірно, що суперниками України в півфіналі плей-офф можуть стати:
Прогнозний список учасників плей-офф (інфографіка: footrankings)
Поєдинки плей-офф відбудуться вже весною наступного року. Півфінали – 26-го березня, фінали – 31-го.
Свій шлях і суперників збірна Україна отримає під час жеребкування, яке заплановане на четвер, 20 листопада.
Спеціально для забезпечення процедури жеребкування, ФІФА 19 листопада опублікує оновлений рейтинг збірних.
Раніше ми розповіли, як Мессі приніс збірній Аргентини шалені гроші в одному товариському матчі.
Також читайте, що УЄФА затвердив розклад матчів на Євро-2028.