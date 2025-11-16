С кем Украина сыграет в плей-офф ЧМ-2026: все потенциальные соперники

Сборная Украины в драматическом матче одолела Исландию, и со второго места в группе попала в стыковые поединки за право сыграть на мундиале-2026. Среди потенциальных оппонентов - есть очень серьезные команды.
О том, с кем могут пересечься "сине-желтые" в плей-офф - рассказывает РБК-Украина.
В стыковые матчи попадут 16 сборных: 12 - вторых команд из отборочных групп и еще 4 - от Лиги наций УЕФА. Они будут разделены на 4 пути, по 4 сборные в каждом.
Матчи будут проходить в формате одного полуфинала и одного финала. В итоге будут определены 4 последних представителя Европы на чемпионате мира 2026.
В плей-офф квалификации ЧМ-2026 уже гарантированно вышли 7 сборных: 4 вторых в группах и 3 - через Лигу наций.
В группах, которые еще не завершили отбор, возможны такие варианты.
С большой вероятностью Украина окажется в первой корзине посева. В полуфиналах участники из 1-й корзины сыграют со сборными из 4-й корзины, куда попадут команды, выигравшие группы в Лиге наций.
Наиболее вероятно, что соперниками Украины в полуфинале плей-офф могут стать:
Прогнозный список участников плей-офф (инфографика: footrankings)
Поединки плей-офф состоятся уже весной следующего года. Полуфиналы - 26-го марта, финалы - 31-го.
Свой путь и соперников сборная Украины получит во время жеребьевки, которая запланирована на четверг, 20 ноября.
Специально для обеспечения процедуры жеребьевки, ФИФА 19 ноября опубликует обновленный рейтинг сборных.
Ранее мы рассказали, как Месси принес сборной Аргентины баснословные деньги в одном товарищеском матче.
Также читайте, что УЕФА утвердил расписание матчей на Евро-2028.