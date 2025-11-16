С кем Украина сыграет в плей-офф ЧМ-2026: все потенциальные соперники

Сборная Украины в драматическом матче одолела Исландию , и со второго места в группе попала в стыковые поединки за право сыграть на мундиале-2026. Среди потенциальных оппонентов - есть очень серьезные команды.

О том, с кем могут пересечься "сине-желтые" в плей-офф - рассказывает РБК-Украина .

Сколько путевок разыграют в плей-офф

В стыковые матчи попадут 16 сборных: 12 - вторых команд из отборочных групп и еще 4 - от Лиги наций УЕФА. Они будут разделены на 4 пути, по 4 сборные в каждом.

Матчи будут проходить в формате одного полуфинала и одного финала. В итоге будут определены 4 последних представителя Европы на чемпионате мира 2026.

Кто уже попал в стыки

В плей-офф квалификации ЧМ-2026 уже гарантированно вышли 7 сборных: 4 вторых в группах и 3 - через Лигу наций.

Украина

Чехия

Ирландия

Албания

Швеция

Румыния

Северная Ирландия

В группах, которые еще не завершили отбор, возможны такие варианты.

Группа А - Германия или Словакия

- Германия или Словакия Группа В - Швейцария или Косово

- Швейцария или Косово Группа С - Дания или Шотландия

- Дания или Шотландия Группа Е - Испания или Турция

- Испания или Турция Группа G - Нидерланды или Польша

- Нидерланды или Польша Группа Н - Австрия или Босния и Герцеговина

- Австрия или Босния и Герцеговина Группа І - Норвегия или Италия

- Норвегия или Италия Группа J - Бельгия, Северная Македония или Уэльс

Варианты для Украины

С большой вероятностью Украина окажется в первой корзине посева. В полуфиналах участники из 1-й корзины сыграют со сборными из 4-й корзины, куда попадут команды, выигравшие группы в Лиге наций.

Наиболее вероятно, что соперниками Украины в полуфинале плей-офф могут стать:

Швеция

Румыния

Северная Ирландия

Северная Македония или Уэльс

Прогнозный список участников плей-офф (инфографика: footrankings)

Когда жеребьевка и матчи

Поединки плей-офф состоятся уже весной следующего года. Полуфиналы - 26-го марта, финалы - 31-го.

Свой путь и соперников сборная Украины получит во время жеребьевки, которая запланирована на четверг, 20 ноября.

Специально для обеспечения процедуры жеребьевки, ФИФА 19 ноября опубликует обновленный рейтинг сборных.