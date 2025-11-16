ua en ru
С кем Украина сыграет в плей-офф ЧМ-2026: все потенциальные соперники

Воскресенье 16 ноября 2025 22:22
С кем Украина сыграет в плей-офф ЧМ-2026: все потенциальные соперники Фото: Украине надо выиграть еще два матча (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Украины в драматическом матче одолела Исландию, и со второго места в группе попала в стыковые поединки за право сыграть на мундиале-2026. Среди потенциальных оппонентов - есть очень серьезные команды.

О том, с кем могут пересечься "сине-желтые" в плей-офф - рассказывает РБК-Украина.

Сколько путевок разыграют в плей-офф

В стыковые матчи попадут 16 сборных: 12 - вторых команд из отборочных групп и еще 4 - от Лиги наций УЕФА. Они будут разделены на 4 пути, по 4 сборные в каждом.

Матчи будут проходить в формате одного полуфинала и одного финала. В итоге будут определены 4 последних представителя Европы на чемпионате мира 2026.

Кто уже попал в стыки

В плей-офф квалификации ЧМ-2026 уже гарантированно вышли 7 сборных: 4 вторых в группах и 3 - через Лигу наций.

  • Украина
  • Чехия
  • Ирландия
  • Албания
  • Швеция
  • Румыния
  • Северная Ирландия

В группах, которые еще не завершили отбор, возможны такие варианты.

  • Группа А - Германия или Словакия
  • Группа В - Швейцария или Косово
  • Группа С - Дания или Шотландия
  • Группа Е - Испания или Турция
  • Группа G - Нидерланды или Польша
  • Группа Н - Австрия или Босния и Герцеговина
  • Группа І - Норвегия или Италия
  • Группа J - Бельгия, Северная Македония или Уэльс

Варианты для Украины

С большой вероятностью Украина окажется в первой корзине посева. В полуфиналах участники из 1-й корзины сыграют со сборными из 4-й корзины, куда попадут команды, выигравшие группы в Лиге наций.

Наиболее вероятно, что соперниками Украины в полуфинале плей-офф могут стать:

  • Швеция
  • Румыния
  • Северная Ирландия
  • Северная Македония или Уэльс

Когда жеребьевка и матчи

Поединки плей-офф состоятся уже весной следующего года. Полуфиналы - 26-го марта, финалы - 31-го.

Свой путь и соперников сборная Украины получит во время жеребьевки, которая запланирована на четверг, 20 ноября.

Специально для обеспечения процедуры жеребьевки, ФИФА 19 ноября опубликует обновленный рейтинг сборных.

Чемпионат мира Футбол
