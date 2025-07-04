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Сестри Кардаш'ян розкрили нові подробиці про свої косметичні операції

П'ятниця 04 липня 2025 12:11
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Сестри Кардаш'ян розкрили нові подробиці про свої косметичні операції Фото: Що роблять для краси сестри Кардаш'ян (Depositphotos)
Автор: Людмила Жукова

Життя сестер Кардаш'ян, імовірно, однаково викликає як любов, так і ненависть у всьому світі. Вони мають мільйони підписників завдяки тому, ким вони є, яким способом життя живуть, яких процедур дотримуються та як поводяться у повсякденні.

Які саме процедури для краси роблять Кайлі та Хлої, розповідає РБК-Україна з посиланням на Marca.

Сестри Кардаш'ян про свої операції

Завдяки своїм профілям у соціальних мережах, Кардаш'яни протягом понад 10 років ділилися багатьма деталями щодо макіяжу, брендів, які вони використовують, та інших б'юті-аксесуарів, але ніколи, до цього часу, не ділилися подробицями про свої косметичні операції.

Тепер наймолодша з сестер, Кайлі Дженнер, здивувала своїх підписників у TikTok, розповівши про свої грудні імпланти.

"445 куб. см, помірний профіль. Наполовину під м'язом! Силікон! Пластичний хірург Гарт Фішер! Сподіваюся, це допоможе," - таким було повідомлення, яке вона написала, намагаючись врегулювати дискусію, що виникла у соціальній мережі.

Інший сюрприз стався, коли Хлої підтвердила, яким процедурам вона піддавалася.

"Ось список того, що я робила. Я завжди була дуже чесною щодо цього, тож ось: операція на носі, лазерна епіляція лінії росту волосся та по всьому тілу, ботокс та скульптування там, де мені видаляли пухлину на щоці, лазер Soft Wave для підтяжки шкіри, філери в минулому, але жодних в останні роки (я чула, що вони ніколи не зникають, тому впевнена, що вони все ще там", - розповіла вона.

Сестри Кардаш'ян розкрили нові подробиці про свої косметичні операціїХлої Кардаш'ян (фото: wikipedia.org)

"Я скинула 80 фунтів (майже 40 кілограмів) протягом років (це було повільно, але стабільно), колагенові нитки під підборіддям та шиєю, процедури для обличчя зі спермою лосося/регулярні процедури для обличчя, пептиди, вітаміни та щоденний догляд за шкірою", - далі поділилася вона.

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