Кім Кардаш'ян помітили за поцілунками із зіркою "Формули 1" (фото)

18:23 22.04.2026 Ср
2 хв
Пара влаштувала яскраве побачення на пляжі в Малібу
aimg Сюзанна Аль Маріді
Кім Кардаш'ян та Льюїс Гамільтон (колаж: РБК-Україна)

Американська телезірка та бізнесвумен Кім Кардаш'ян і британський автогонщик "Формули-1" Льюїс Гамільтон більше не приховують своїх почуттів. Пару помітили під час романтичного відпочинку на пляжі в Малібу, де вони відкрито демонстрували ніжність.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на TMZ.

Кардаш'ян та Гамільтона застукали за поцілунками на пляжі

Закохані провели день біля океану 20 квітня. Вони не стримували емоцій - обіймалися, сміялися та цілувалися прямо у хвилях океану.

Для відпочинку Кардаш'ян обрала чорне бікіні та гідрокостюм, тоді як Гамільтон зэявився у рашгарді та плавальних шортах.

Пара мала розслаблений та щасливий вигляд. Після купання вони продовжили проводити час на березі.

Льюїс ніжно обіймав Кім, а згодом дав їй кілька уроків серфінгу. Разом вони підкорювали хвилі, а потім повернулися на пляж.

Що відомо про стосунки Кардаш'ян із зіркою "Формули 1"

Вперше чутки про роман з'явилися на початку лютого цього року, коли пару помітили разом у Парижі.

Вже у квітні гонщик опублікував в Instagram відео з Японії, у якому Кім сидить на пасажирському сидінні Ferrari F40 та ділиться враженнями від поїздки.


Згодом їх помітили під час виступу Бібера на фестивалі Coachella, а потім на спільному шопінгу в Лос-Анджелесі.

А вже 16 квітня Кардаш’ян опублікувала фото, на якому сидить на колінах у бойфренда. Обличчя не видно, але фани миттєво впізнали тату Льюїса.

Кардаш'ян та Гамільтон зустрічаються (фото: instagram.com/kimkardashian)

Примітно, шо пара знайома понад 10 років. За даними інсайдерів, їхні стосунки розвинулися з дружби.

Нагадаємо, раніше Кім була одружена з репером Каньє Вестом, з яким розлучилася у 2021 році. У колишнього подружжя четверо дітей. Після цього у неї був роман з коміком Пітом Девідсоном.

