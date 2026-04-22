Ким Кардашьян заметили за поцелуями со звездой "Формулы 1" (фото)

18:23 22.04.2026 Ср
2 мин
Пара устроила яркое свидание на пляже в Малибу
aimg Сюзанна Аль Мариди
Ким Кардашьян и Льюис Гамильтон (коллаж: РБК-Украина)

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян и британский автогонщик "Формулы-1" Льюис Хэмилтон больше не скрывают своих чувств. Пару заметили во время романтического отдыха на пляже в Малибу, где они открыто демонстрировали нежность.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TMZ.

Больше интересного: Кэти Перри поразила романтическим фото с Джастином Трюдо

Кардашьян и Хэмилтона застукали за поцелуями на пляже

Влюбленные провели день у океана 20 апреля. Они не сдерживали эмоций - обнимались, смеялись и целовались прямо в волнах океана.

Для отдыха Кардашьян выбрала черное бикини и гидрокостюм, тогда как Гамильтон появился в рашгарде и плавательных шортах.

У пары был расслабленный и счастливый вид. После купания они продолжили проводить время на берегу.

Льюис нежно обнимал Ким, а потом дал ей несколько уроков серфинга. Вместе они покоряли волны, а затем вернулись на пляж.

Что известно об отношениях Кардашьян со звездой "Формулы 1"

Впервые слухи о романе появились в начале февраля этого года, когда пару заметили вместе в Париже.

Уже в апреле гонщик опубликовал в Instagram видео из Японии, в котором Ким сидит на пассажирском сиденье Ferrari F40 и делится впечатлениями от поездки.


Потом их заметили во время выступления Бибера на фестивале Coachella, а затем на совместном шопинге в Лос-Анджелесе.

А уже 16 апреля Кардашьян опубликовала фото, на котором сидит на коленях у бойфренда. Лица не видно, но фаны мгновенно узнали тату Льюиса.

Кардашьян и Хэмилтон встречаются (фото: instagram.com/kimkardashian)

Примечательно, шо пара знакома более 10 лет. По данным инсайдеров, их отношения развились из дружбы.

Напомним, ранее Ким была замужем за рэпером Канье Уэстом, с которым развелась в 2021 году. У бывших супругов четверо детей. После этого у нее был роман с комиком Питом Дэвидсоном.

Больше по теме:
Новости шоу-бизнесаКим КардашьянЗвезды шоу-бизнеса