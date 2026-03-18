Хто з ким зіграє в чвертьфіналі Ліги чемпіонів: суперники Луніна та Забарного визначилися у середу
У середу, 18 березня завершилися матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26. За їхніми результатами визначилися пари чвертьфінальної стадії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.
Лунін, Забарний та інші
Перші чотири учасники чвертьфіналів стали відомі у вівторок, 17 березня. Серед них і клуби українців – мадридський "Реал" Андрія Луніна та французький ПСЖ Іллі Забарного.
Результати матчів 17 березня:
- "Спортінг" – "Буде-Глімт" – 5:0 (перший матч – 0:3)
- "Арсенал" – "Байєр" – 2:0 (перший матч –1:1)
- "Манчестер Сіті" – "Реал" – 1:2 (перший матч – 0:3)
- "Челсі" – ПСЖ – 0:3 (перший матч – 2:5)
Розгром від "Барси" та камбек "Ліверпуля"
Ще чотири матчі-відповіді пройшли у середу, 18 березня. Два з них – мали суто формальний характер, оскільки мадридський "Атлетіко" та особливо мюнхенська "Баварія" забезпечили собі суттєву перевагу у перших протистояннях.
В інших парах "Барселона", після нічиєї в Англії, вдома декласувала "Ньюкасл". А "Ліверпуль", також на власній арені, впевнено відіграв поразку від "Галатасарая".
Результати матчів 18 березня:
- "Барселона" – "Ньюкасл" – 7:2 (перший матч – 1:1)
- "Баварія" – "Аталанта" – 4:1 (перший матч – 6:1)
- "Ліверпуль" – "Галатасарай" – 4:0 (перший матч – 1:1)
- "Тоттенхем" – "Атлетіко" – 3:2 (перший матч – 2:5)
Чвертьфінальні битви
Таким чином остаточно стали відомі чвертьфінальні пари. На ПСЖ Забарного чекають протистояння з черговим англійським суперником – цього разу "Ліверпулем". А "Реал" Луніна зійдеться в найбільш цікавій суперечці стадії – з "Баварією".
Пари 1/4 фіналу:
- ПСЖ – "Ліверпуль"
- "Реал" – "Баварія"
- "Барселона" – "Атлетіко"
- "Спортінг" – "Арсенал"
Матчі пройдуть 7-8 та 14-15 квітня.
Що далі
Переможці протистоянь вийдуть у півфінал, де 28-29 квітня та 5-6 травня визначать дві найсильніші команди розіграшу.
Фінал Ліги чемпіонів-2025/26 пройде 30 травня на "Пушкаш-Арені" в угорському Будапешті.
