С кем "Динамо" сразится за финал: результаты жеребьевки Кубка Украины

11:10 19.03.2026 Чт
2 мин
Борьбу за трофей продолжают четыре коллектива
aimg Андрей Костенко
С кем "Динамо" сразится за финал: результаты жеребьевки Кубка Украины "Динамо" - главный фаворит Кубка (фото: ФК "Динамо")

19 марта в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины-2025/26.

О ее результатах - сообщает РБК-Украина.

Кто с кем сыграет

По итогам четвертьфинальных противостояний в данную стадию турнира вышли четыре участника. Двое из них представляют УПЛ, такое же количество делегировала Первая лига.

По итогам жеребьевки сформировались следующие пары.

Кубок Украины-2025/26, полуфинал

  • "Металлист 1925" (Харьков, УПЛ) - "Чернигов" (1 лига)
  • "Буковина" (Черновцы, 1 лига) - "Динамо" (Киев, УПЛ)

С кем "Динамо" сразится за финал: результаты жеребьевки Кубка Украины

Матчи состоятся в апреле. Базовые даты - 21, 22 и 23 число. В них определятся участники финального поединка, которые и разыграют почетный трофей. Формальным хозяином в финале станет победитель первой пары. Финал Кубка Украины-2025/26 запланирован на 20 мая.

Кубок Украины в новом формате: что изменилось

Впервые в истории участие в Кубке приняли 68 команд - представители всех уровней отечественного футбола.

Среди них - 16 представителей УПЛ, по 16 - из Первой и Второй лиги, 4 команды из любительского чемпионата Украины и 16 победителей региональных кубков.

Сначала состоялся квалификационный раунд, где сыграли 16 обладателей региональных трофеев. Восемь победителей этой стадии вышли в 1/32 финала.

В 1/32-й к восьми победителям предварительного раунда присоединились 32 команды Первой и Второй лиг, 12 команд элитного дивизиона (кроме участников еврокубков) и четыре любительских коллектива.

Четыре клуба, которые представляли Украину в еврокубках ("Динамо", "Шахтер", "Александрия" и "Полесье") начали свой путь с 1/16 финала.

Все раунды соревнования состоят из одного матча. В случае ничьей сразу назначается серия пенальти - без дополнительного времени.

Жребий на всех стадиях - полностью открытый.

Новый трофей Кубка Украины (фото УАФ)

Новый трофей и телетрансляции

УАФ также презентовала новый кубок для победителя турнира. Впервые за много лет, вместо традиционной чаши, теперь клубы борются за трофей в виде казацкой булавы, окруженной 11-ю копьями.

Все поединки турнира транслируются вживую на платформе УПЛ ТВ.

Ранее мы сообщили, что изменилось для Украины в Таблице коэффициентов УЕФА после победы "Шахтера" над "Лехом".

