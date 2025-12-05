Яким був восьмий випуск "Холостяка": шалена сварка, яскраві побачення та Церемонія троянд

Початок 8 випуску "Холостяка"

Цього разу учасниці та Тарас досліджували різні способи прояву почуттів - через подарунки, дотики, слова, дії та час разом.

"Моя мова кохання - якісний час, тактильність, жест, подарунок", - поділився актор.

Це був тиждень перед знайомством з батьками, тому йому було важко зробити вибір.

"Дуже хочу, щоб дівчата, яким важко себе проявити, через призму тактильності показали себе", - зауважив він.

Тарас Цимбалюк про свою мову кохання (скриншот)

Побачення на "виліт" з Олею та Оксаною

Холостяк запросив дівчат в танцювальну залу. Йому було цікаво, як вони будуть реагувати на взаємодію з ним в русі. Через танець він краще зрозумів учасниць.

"Мені було приємніше взаємодіяти з Оксаною. Оля була трішки затиснута", - поділився він.

Побачення продовжилося у філармонії, де герої представили свій номер. Далі Тарас поспілкувався з кожною окремо.

На думку Холостяка, Оля була закритою. Тренерка запевнила, що здатна бути спонтанною, але йому здалося, що вона підлаштовується.

"Вона боїться бути з собою чесною. Мені хочеться побачити Олю, якою вона є", - зауважив Тарас.

Зрештою Холостяк ухвалив рішення не затримувати дівчину на проєкті.

"Мені боляче через те, що він не зміг мене побачити такою, яка я є", - поділилася учасниця.

Танцювальне побачення на "виліт" (скриншот)

Потім Тарас поговорив з Оксаною, але йому не сподобалася її реакція на виліт Олі, адже сам він завжди важко переживає подібні прощання.

Вони поговорили про минулі стосунки та про те, скільки часу потрібно Оксані для близькості. Їй складно далася розмова про почуття.

"Мені важко говорити, що ти мені подобаєшся", - зауважила косметологиня.

Холостяк не побачив зацікавленості та щирості з боку Оксани. В домі вона поводиться розслаблено, а з ним - ні. Він запитав, чи варто йому витрачати час і чи готова вона до стосунків, але чіткої відповіді не почув.

"Я проявляю ініціативу, коли вже закохана", - пояснила Оксана.

Зрештою актор ухвалив рішення попрощатися й з нею.

Тарас попрощався з Оксаною (скриншот)

Побачення з Настею

Холостяк завітав до дівчат і запропонував зіграти в "Таємного Санту". Вони мали підготувати подарунки одна одній до наступної Церемонії троянд.

На індивідуальне побачення цього разу він запросив Настю. Вони прогулялися улюбленими місцями актора в Києві, зокрема Андріївським узвозом.

Під час зустрічі Тарас подарував дівчині намисто з сердечком та подякував за книгу, яку вона передала йому, коли він хворів. Вони також домовилися записувати враження від побачення у блокнот.

На завершення романтичної зустрічі Настя та Тарас відправилися у книгарню, де перетворили свої емоції на картину.

Тарас з Настею на побаченні (скриншот)

Скандал на "Холостяку"

Між деякими учасницями виникла суперечка. Так, Дар'я звинуватила Надін та Іру в тому, що вони не спілкуються з дівчатами. Надін різко відповіла. Вона пояснила, що обрала дистанціюватися через почуття до Тараса.

Зрештою розмова з Дар'єю стала ще емоційнішою. Надін розплакалася та пішла з зустрічі.

"Я втомилася, тому що це постіна провокація, тому пішла звідти", - зазначила вона.

Деякі дівчата вважають, що Надін маніпулює. Згодом вони домовилися не підіймати тему сварки.

Надін посварилася з Дар'єю (скриншот)

Побачення з Ірочкою, Надін та Іриною

Холостяк запросив дівчат покататися на флайборді, що стало для них цікавим та непростим випробуванням. Так головний герой зміг побачити, хто та як проявляє себе під час нових експериментів та в спілкуванні одна з одною.

Тарас на флайборді (скриншот)

Потім учасниці та Холостяк повернулися в будинок та почали разом готувати вечерю - пасту та салат. У повітрі відчувалася напруга через сварки між дівчатами.

Цимбалюк покликав Ірочку на спілкування. Вони послухали записаний разом саундтрек. Дівчина не змогла стримати сліз.

"Цей саундтрек торкається моєї душі", - сказала вона.

Актор висловив підтримку дівчині, обійняв її, а потім поцілував.

Тарас та Ірочка (скриншот)

Далі Холостяк відправився поспілкуватися з Надін. Він відчув, що вона через щось хвилюється. Вона розповіла, що в будинку її намагалися вивести на емоції. Навіть були думки покинути проєкт, проте заради Тараса вона тримається.

Дівчина показала свої власноруч зроблені браслети та подарувала один. Тарас зауважив, що Надін уважна до деталей і прагне залишатися з ним у контакті. Вона його поцілувала.

Надін та Тарас (скриншот)

Пізніше Тарас завітав до кімнати Ірини під час вечері. Він був вражений, адже там був справжній гармидер.

"Для мене це трішки неприйнятно", - прокоментував він.

Розмова пройшла не так легко, як з іншими учасницями. Холостяк намагався розкрити дівчину, проте йому здалося, що вона трохи прикрашає свою історію про бізнес.

Тарас та Ірина (скриншот)

Побачення з Дар'єю

Далі актор провів день у компанії власниці весільної агенції. Вони відправилися на винну дегустацію, спробували різні види напоїв та обговорили родинні традиції.

Тарас поцікавився, чи змінилося ставлення Даші до проєкту. Вона зізналася, що спочатку ставилася до участі як до роботи, проте згодом все змінилося. Актор помітив, що вона стала уважнішою.

"Була смачна, цікава зустріч. Вона розкрилася як радісна, мила дівчина", - поділився враженнями Холостяк.

Тарас та Дар'я (скриншот)

Після поовернення з побачення Даша долучилася до виконання завдання та записала відео, у якому закликала Тараса особисто питати про те, що відбувається у будинку. Проте не всі дівчата погодилися брати в цьому участь - Надін та Ірочка відмовилися.

Результати церемонії троянд

У програмі залишилися Дар'я Романець, Ірина Пономаренко, Настя Половинкіна, Ірина Кулешина та Надін Головчук. Не отримала троянду підприємиця Іра.

Церемонія троянд у 8 випуску (скриншот)