Яким було весілля Меган Маркл та принца Гаррі: герцогиня вразила рідкісними фото

Яким було весілля Меган та Гаррі

Герцогиня опублікувала серію фото, на яких показала моменти з-за лаштунків весільної церемонії та святкового прийому.

Як відомо, герцог і герцогиня Сассекські одружилися в каплиці Святого Георгія на території Віндзорського замку 19 травня 2018 року.

Серед 600 гостей були члени королівської родини та знамениті друзі - Вікторія та Девід Бекхеми, Серена Вільямс, Опра, Джордж та Амаль Клуні та інші.

На рідкісних фото, які показала Меган, можна побачити, як пара тримається за руки, Гаррі виголошує тост та цілує наречену, а для гостей виступає Елтон Джон.

"Сьогодні 8 років", - написала Маркл.



Потішила герцогиня й кадрами з першого весільного танцю. Наречені кружляли та ніжно обіймали одне одного.

Згодом до них долучилися гості, які разом почали танцювати вже, вочевидь, під ритмічну музику.

Для церемонії у каплиці Меган обрала сукню з відкритими плечима від Givenchy, а для прийому в Фрогмор-Хаусі - з високим коміром від Стелли Маккартні.



Що відомо про особисте життя пари

У травні 2019 року у пари народився первісток - син Арчі, вже у січні наступного року вони відмовилися від своїх королівських обов'язків і покинули Велику Британію, переїхавши до США.

Там у червні того ж року колишня акторка народила доньку, принцесу Лілібет. Згодом вони започаткували власну компанію Archewell, яка має кілька напрямків -Foundation (благодійність) та Productions (медіавиробництво).

Після виходу з королівської родини Меган стала активніше ділитися подробицями особистого життя. Вона створила власну сторінку в Instagram, де періодично публікує рідкісні миті сімейного. Раніше вона показала великоднє відео з дітьми.