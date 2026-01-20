Кіченок програла "нейтральній" росіянці у дебютному матчі Australian Open

Деталі напруженого протистояння у Мельбурні

Досвідчена українська майстриня парної гри Людмила Кіченок спільно з представницею США Кеті Волинець не змогла подолати стартовий раунд престижного турніру серії Grand Slam.

У поєдинку стадії 1/32 фіналу українсько-американський тандем зустрівся з інтернаціональним дуетом у складі "нейтральної" росіянки Анастасії Павлюченкової та датчанки Клари Таусон.

Матч відзначився безкомпромісною боротьбою та тривав майже три години. Першу партію Кіченок та Волинець змогли записати на свій рахунок лише за підсумками драматичного тайбрейку, де вони виявилися сильнішими за опоненток.

Однак переломити хід зустрічі на свою користь у вирішальні моменти українка та американка не зуміли.

Наступні два сети пройшли за ідентичним сценарієм, де Павлюченкова та Таусон діяли стабільніше та завершили обидві партії з рахунком 6:4 на свою користь.

Статистичні показники та дебют тандему

Цей поєдинок став дебютним для Людмили Кіченок та Кеті Волинець у якості партнерів на корті, оскільки раніше тенісистки ніколи не грали разом.

Загалом ігровий час зустрічі склав 2 години 53 хвилини. Протягом матчу українка та американка лише один раз подали навиліт, при цьому припустившись восьми подвійних помилок на власній подачі.

Ефективність реалізації брейк-пойнтів стала одним із ключових факторів поразки, адже дует зміг використати лише дві можливості з одинадцяти.

Незважаючи на 35 активно виграних м’ячів, 22 невимушені помилки завадили тенісисткам розраховувати на позитивний результат.

Таким чином, Людмила Кіченок втратила шанс поборотися за титул на австралійському хард-покритті, де призовий фонд цього сезону сягає 75 мільйонів доларів.

Поточна ситуація українського представництва

Виліт Людмили Кіченок з парних змагань продовжив низку невдач українських спортсменок на кортах Мельбурна.

Раніше виступи в одиночній сітці припинили Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна, а також Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська.

Станом на сьогодні єдиною представницею України, яка зуміла пробитися до другого кола змагань в одиночному розряді, є Еліна Світоліна.