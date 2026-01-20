Киченок проиграла "нейтральной" россиянке в дебютном матче Australian Open

Детали напряженного противостояния в Мельбурне

Опытная украинская мастерица парной игры Людмила Киченок совместно с представительницей США Кэти Волынец не смогла преодолеть стартовый раунд престижного турнира серии Grand Slam.

В поединке стадии 1/32 финала украинско-американский тандем встретился с интернациональным дуэтом в составе "нейтральной" россиянки Анастасии Павлюченковой и датчанки Клары Таусон.

Матч отличился бескомпромиссной борьбой и длился почти три часа. Первую партию Киченок и Волынец смогли записать на свой счет лишь по итогам драматического тайбрейка, где они оказались сильнее оппоненток.

Однако переломить ход встречи в свою пользу в решающие моменты украинка и американка не сумели.

Следующие два сета прошли по идентичному сценарию, где Павлюченкова и Таусон действовали стабильнее и завершили обе партии со счетом 6:4 в свою пользу.

Статистические показатели и дебют тандема

Этот поединок стал дебютным для Людмилы Киченок и Кэти Волынец в качестве партнеров на корте, поскольку ранее теннисистки никогда не играли вместе.

В целом игровое время встречи составило 2 часа 53 минуты. По ходу матча украинка и американка лишь один раз подали навылет, при этом допустив восемь двойных ошибок на собственной подаче.

Эффективность реализации брейк-пойнтов стала одним из ключевых факторов поражения, ведь дуэт смог использовать лишь две возможности из одиннадцати.

Несмотря на 35 активно выигранных мячей, 22 невынужденные ошибки помешали теннисисткам рассчитывать на положительный результат.

Таким образом, Людмила Киченок потеряла шанс побороться за титул на австралийском хард-покрытии, где призовой фонд в этом сезоне достигает 75 миллионов долларов.

Текущая ситуация украинского представительства

Вылет Людмилы Киченок из парных соревнований продолжил череду неудач украинских спортсменок на кортах Мельбурна.

Ранее выступления в одиночной сетке прекратили Александра Олейникова и Ангелина Калинина, а также Марта Костюк, Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская.

По состоянию на сегодня единственной представительницей Украины, которая сумела пробиться во второй круг соревнований в одиночном разряде, является Элина Свитолина.