KHAYAT поставил точку в вопросе участия в "Евровидении" от другой страны

Вторник 27 января 2026 14:00
KHAYAT поставил точку в вопросе участия в "Евровидении" от другой страны KHAYAT (фото: instagram.com/ado.khayat)
Автор: Иванна Пашкевич

Певец KHAYAT, который победил в голосовании за право стать 10-м финалистом Нацотбора на "Евровидение-2026", признался, согласился бы представлять на на песенном конкурсе не Украину.

Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии РБК-Украина.

Артист заявил, что не согласился бы представлять другую страну на "Евровидении", даже если бы получил такое предложение.

Артист объяснил свою позицию тем, что для него принципиально важно оставаться связанным с Украиной и ее реальностью.

"Потому что я украинец, я живу здесь", - сказал KHAYAT.

Он подчеркнул, что не имеет цели попасть на конкурс любой ценой и не рассматривает его как самоцель.

"Для меня важно транслировать реалии жизни, какая у нас она есть, какой бы она ни была. У меня нет мечты о самом "Евровидении", любой ценой", - пояснил певец.

По словам исполнителя, участие в международном конкурсе имеет смысл только тогда, когда артист представляет собственную среду и собственную историю.

"Мне важно представлять своих людей, свой бэкграунд, свою историю", - отметил он.

Певец добавил, что видит свою миссию в том, чтобы не просто выступить, а принести содержательную ценность.

Напомним, певец KHAYAT вошел в десятку финалистов Национального отбора на Евровидение-2026.

По итогам голосования артист получил 91 758 голосов, что составляет 32,41% от общего количества.

В отборе, который проходил с 8 по 13 января, участие приняли 283 160 зрителей.

Благодаря этому результату KHAYAT пополнил список из девяти исполнителей, которые ранее прошли в финал по итогам прослушиваний.

Все десять конкурсантов сойдутся в решающем этапе Нацотбора, финал которого запланирован на 7 февраля.

На конкурсе артист представит композицию "Герци" - песню, поднимающую тему жизни на грани возможностей и внутренней выносливости.

