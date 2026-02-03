ua en ru
KHAYAT вспомнил неприятный совет Олега Винника: "Есть вопросы к человеческим качествам"

Вторник 03 февраля 2026 19:04
KHAYAT вспомнил неприятный совет Олега Винника: "Есть вопросы к человеческим качествам" KHAYAT услышал неприятную "оценку" от Винника (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Участник Нацотбора KHAYAT (Андрей Хайат) вспомнил неприятный эпизод общения с Олегом Винником. Он также признался, как теперь относится к певцу и видит ли его будущее на украинской сцене.

Как сообщает РБК-Украина, об этом претендент на участие в "Евровидении" рассказал в интервью Славе Демину.

Что Винник сказал Хайату

Андрей лично познакомился с Олегом во время участия в шоу "Х-Фактор". Именно тогда он услышал от известного артиста неприятный совет.

"Сказал, что мне лучше не петь. Это было 4 "нет", хотя в предыдущий год - 4 "да", - вспомнил KHAYAT.

Певец не воспринял эти слова болезненно, но поведение коллеги заставило задуматься.

"Меня это не задело. Но в какой-то момент, когда пересекался с ним на площадке уже как артист, у меня проскакивала такая мысль, что всегда надо фильтровать, что ты говоришь и кому. Ты никогда не знаешь, где ты и с кем окажешься", - отметил он.

KHAYAT вспомнил неприятный совет Олега Винника: &quot;Есть вопросы к человеческим качествам&quot;KHAYAT честно высказался о Виннике (скриншот)

По словам Хайата, после этого их общение было минимальным. Винник мог коротко похвалить, однако близкого контакта между ними не возникло. Артист также объяснил, как сейчас оценивает позицию и высказывания коллеги.

"У меня есть много вопросов к его человеческим качествам, которые подтвердились после начала войны. Я не могу воспринимать субъективное мнение людей в целом, чье творчество мне не нравится", - поделился он.

Возможно ли возвращение Винника на украинскую сцену

По мнению участника Нацотбора, этот вопрос будет решать аудитория. В то же время сам он не может назвать себя поклонником творчества Олега.

"Я не хочу давать прогнозов. Это на усмотрение людей. Мне он не нравился ни как человек, ни как художник до и после. То есть я вообще себя отделяю от него. Я понимаю, что есть большое количество людей, которые его действительно прям любили. И знаю, что для них это разочарование", - сказал он.


Напомним, ранее в интервью РБК-Украина LIFE Олег Винник прокомментировал свой выезд за границу в начале полномасштабного вторжения. Он рассказал правду о разрыве сотрудничества с бывшим продюсером и признался, считает ли себя "предателем".

