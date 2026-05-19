Дитячі фантазії у 4 метри заввишки: графік роботи "Парку Дивотварин" у центрі вашого міста

Головна ідея проєкту - нагадати дітям, що навіть у складні часи їхні мрії важливі та можуть ставати реальністю.

Цікаві факти про "Парк Дивотварин"

У самому центрі цього простору розташовані 4-метрові дивотварини, які представляють собою яскраві гігантські арт-інсталяції, створені із малюнків та мрій дітей з усієї країни.

Відвідувачі мають можливість не лише побачити фантастичних тварин на власні очі, а й повністю зануритися у світ гри, творчості та якісного сімейного відпочинку.

Технічні характеристики виставки вражають, адже для створення фігур було використано понад 2 000 кв. м спеціальної тканини, чого вистачило б для покриття п’яти баскетбольних майданчиків.

Загальний об’єм усіх експонатів становить 128 куб. м, що можна порівняти з 50 тисячами повітряних кульок.

Найбільшим мешканцем парку став жук-світлячок, чий об’єм сягає 25 куб. м, а розміри співпадають із параметрами мікроавтобуса.

Окремою родзинкою заходу є інтерактивна зона від "Кернел" під назвою "Шлях щедрості", де діти та дорослі дізнаються про всі етапи народження соняшникової олії від насінини до виготовлення продукту та халви власноруч.

Окрім цього на гостей чекають:

різноманітні інтерактивні простори для відкриттів

спеціальні зони для сімейного дозвілля

численні майстер-класи, активності та подарунки.

Організатори запрошують мешканців міст відвідати "Парк Дивотварин" та подарувати собі та своїм дітям яскраві емоції.ʼ

"Парк Дивотварин" із "Кернел" стартував в Україні (фото: parkdyvotvaryn.com)

Графік туру "Парк Дивотварин" у 2026 році

Парк розгортатимуть у відкритих міських просторах, зокрема в парках, на площах або поблизу торгово-розважальних центрів, причому вхід для всіх гостей є абсолютно вільним.

Тур охоплює 26 міст України, в кожному населеному пункті локація працюватиме протягом двох вихідних днів.

Графік туру "Парку Дивотварин":

Травень

23-24 травня - Черкаси

30-31 травня - Жмеринка

Червень

06-07 червня - Бориспіль

13-14 червня - Ніжин

20-21 червня - Вінниця

27-28 червня - Умань

Липень

04-05 липня - Кропивницький

11-12 липня - Полтава

18-19 липня - Хмельницький

25-26 липня - Кам’янець-Подільський

Серпень

01-02 серпня - Чернівці

08-09 серпня - Івано-Франківськ

15-16 серпня - Коломия

22-23 серпня - Тернопіль

29-30 серпня - Калуш

Вересень

05-06 вересня - Львів

12-13 вересня - Дрогобич

19-20 вересня - Рівне

26-27 вересня - Дубно

Жовтень