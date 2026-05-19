Детские фантазии высотой в 4 метра: график работы "Парка Дивотварин" в центре вашего города
В Украине официально стартовал национальный тур "Парк Дивотварин", который охватывает 26 городов до конца октября. Это масштабное открытое пространство для семейного отдыха с гигантскими инсталляциями и интерактивными зонами.
РБК-Украина рассказывает больше о проекте, созданном при поддержке компании "Кернел", производителя подсолнечного масла "Щедрий Дар", и про график тура.
Главная идея проекта - напомнить детям, что даже в сложные времена их мечты важны и могут становиться реальностью.
Интересные факты про "Парк Дивотварин"
В самом центре этого пространства расположены 4-метровые чудо-животные, которые представляют собой яркие гигантские арт-инсталляции, созданные из рисунков и мечтаний детей со всей страны.
Посетители имеют возможность не только увидеть фантастических животных собственными глазами, но и полностью погрузиться в мир игры, творчества и качественного семейного отдыха.
Технические характеристики выставки впечатляют, ведь для создания фигур было использовано более 2 000 кв. м специальной ткани, чего хватило бы для покрытия пяти баскетбольных площадок.
Общий объем всех экспонатов составляет 128 куб. м, что сопоставимо с 50 тысячами воздушных шариков.
Самым большим жителем парка стал жук-светлячок, чей объем достигает 25 куб. м, а размеры совпадают с параметрами микроавтобуса.
Отдельной изюминкой мероприятия является интерактивная зона от "Кернел" под названием "Шлях щедрості", где дети и взрослые узнают обо всех этапах рождения подсолнечного масла от семян до изготовления продукта и халвы собственноручно.
Кроме этого гостей ждут:
- разнообразные интерактивные пространства для открытий
- специальные зоны для семейного досуга
- многочисленные мастер-классы, активности и подарки.
Организаторы приглашают жителей городов посетить "Парк Дивотварин" и подарить себе и своим детям яркие эмоции.
"Парк Дивотварин" с "Кернел" стартовал в Украине (фото: parkdyvotvaryn.com)
График тура "Парк Дивотварин" в 2026 году
Парк будут разворачивать в открытых городских пространствах, в частности в парках, на площадях или вблизи торгово-развлекательных центров, причем вход для всех гостей абсолютно свободный.
Тур охватывает 26 городов Украины, в каждом населенном пункте локация будет работать в течение двух выходных дней.
График тура "Парку Дивотварин":
Май
- 23-24 мая - Черкассы
- 30-31 мая - Жмеринка
Июнь
- 06-07 июня - Борисполь
- 13-14 июня - Нежин
- 20-21 июня - Винница
- 27-28 июня - Умань
Июль
- 04-05 июля - Кропивницкий
- 11-12 июля - Полтава
- 18-19 июля - Хмельницкий
- 25-26 июля - Каменец-Подольский
Август
- 01-02 августа - Черновцы
- 08-09 августа - Ивано-Франковск
- 15-16 августа - Коломыя
- 22-23 августа - Тернополь
- 29-30 августа - Калуш
Сентябрь
- 05-06 сентября - Львов
- 12-13 сентября - Дрогобыч
- 19-20 сентября - Ровно
- 26-27 сентября - Дубно
Октябрь
- 03-04 октября - Луцк
- 10-11 октября - Ковель
- 17-18 октября - Мукачево
- 24-25 октября - Ужгород
Больше деталей про "Парк Дивотварин" можно узнать на официальном сайте проекта.
Отметим, что все события происходят в координации с местными администрациями и с соблюдением актуальных требований безопасности.
Ранее мы писали, что "Кернел" перешел к финальному этапу углеродного проекта будущего.