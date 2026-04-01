Казка "синьо-жовтих" та фіаско Італії: хто вийшов на ЧС-2026 через європейський плей-офф (відео)

Успіх кривдників України

Швеція – Польща – 3:2

Голи: Еланга, 19, Лагербільке, 44, Дьокереш, 88 – Залевський, 33, Свідерський, 55

Збірна Швеції, яка в півфіналі зупинила Україну, вирвала непросту перемогу над Польщею.

Поляки двічі знаходили сили відігратися, відповідаючи на влучні удари Ентоні Еланги та Густава Лагербільке. Проте останнє слово залишилося за Віктором Дьокерешем – саме його гол на 88-й хвилині став вирішальним. Нагадаємо, що в попередній грі форвард відзначився історичним хет-триком у ворота української команди.

Таким чином, на ЧС-2026 буде "синьо-жовта" команда, хоча й не зовсім та, про яку ми мріяли. У фінальному турнірі скандинави зіграють у групі F – з Нідерландами, Японією і Тунісом.

Повернення Туреччини на Мундіаль

Косово – Туреччина – 0:1

Гол: Актюркоглу, 53

Збірна Туреччини у вирішальному матчі відбору до ЧС-2026 здобула путівку на Мундіаль, здолавши Косово. Долю зустрічі вирішив єдиний гол Керема Актюркоглу.

Успіх став історичним для турецької команди, адже це їхня перша успішна кваліфікація на чемпіонат світу з 2002 року. Тоді, на турнірі в Японії та Південній Кореї турки сенсаційно вибороли бронзові нагороди.

За результатами жеребкування, на ЧС-2026 Туреччина потрапила до групи D. Суперниками команди стануть господарі турніру – збірна США, а також Австралія та Парагвай.

Звитяга Чехії у серії пенальті

Чехія – Данія – 2:2, пенальті – 3:1

Голи: Шульц, 3, Крейчі, 100 – Андерсен, 72, Хег, 112

Швидкий гол чеха Павела Шульца вже на 3-й хвилині визначив характер гри. Після цього господарі зосередилися на обороні, успішно стримуючи масові атаки данців.

Проте на 72-й хвилині Данія відігралася: Йоакім Андерсен скористався помилкою голкіпера під час навісу зі штрафного та головою переправив м'яч у сітку (1:1). Гра перейшла в овертайм, де пристрасті спалахнули з новою силою. На 101-й хвилині Ладіслав Крейчі знову вивів чехів уперед – 2:1. Данія відповіла на 112-й хвилині голом Каспера Хега.

Долю путівки на Мундіаль вирішила серія пенальті, де холоднокровнішими виявилися господарі – 3:1. На чемпіонаті світу вони зіграють у групі А, куди також потрапили Мексика, Південна Корея та Південна Африка.

Божевілля у Боснії

Боснія і Герцеговина – Італія – 1:1, пенальті – 4:1

Голи: Табаковіч, 79 – Кін, 15

Вилучення: Бастоні (Італія), 40 (пряма червона)

Фінальна битва розпочалася за сценарієм гостей: Мойзе Кін вчергове підтвердив статус лідера, забивши свій восьмий гол у семи останніх матчах за збірну.

Проте втримати перевагу чотириразовим чемпіонам світу завадила дисципліна. Наприкінці першого тайму Алессандро Бастоні залишив команду Дженнаро Гаттузо в меншості, отримавши пряму червону картку за грубий підкат. Боснійці скористалися чисельною перевагою і змогли відігратися на 80-й хвилині: відзначився Харіс Табаковіч.

Долю путівки на ЧС-2026 вирішила лотерея, де Боснія виявилася на голову сильнішою (4:1). Невдалі спроби Франческо Еспозіто та Брайана Крістанте з позначки залишили "Скуадру Адзурру" поза бортом мундіалю. Італійці на потрапили на третій чемпіонат світу поспіль.

Боснія і Герцеговина завдяки історичній перемозі виступить на світовому форумі у групі B, де її суперниками стануть Канада, Катар та Швейцарія.